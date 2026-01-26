Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde kurulan Üretici Pazarı, bu hafta üretici ile tüketiciyi buluşturmanın yanı sıra çocuklar için etkinlikler ve önemli atölyelere de ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi'nin tüketicileri üreticilerin doğal ürünleriyle aracısız olarak buluşturmayı amacıyla hayata geçirdiği Üretici Pazarı'nda 'Çocuklarla Tohum Atölyesi' düzenlendi.

Atölyeye katılan çocuklar ilk olarak Tohum Merkezi'nde tohum çeşitleriyle tanıştı. Daha sonra seçilen tohumları toprakla buluşturan ve tohum topları yapan çocuklar, üretimin topraktan sofraya uzanan sürecini deneyimlediler.

Sirke Yapım Atölyesinde Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Fatma Doğan katılımcılarla evde sirke yapımına dair önemli bilgiler paylaştı.

Nar ve elma sirkesi yapımının uygulamalı olarak yer aldığı Sirke Yapım Atölyesi'nde Fatma Doğan, birçok sağlık sorununa fayda sağlayan sirke çeşitlerinin evde doğal ürünlerle katkısız bir şekilde yapılmasının önemine değindi.

Fatma Doğan ayrıca sirkenin fermente bir ürün olması nedeniyle bağışıklık sisteminin güçlenmesi için mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtti.

Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde her Pazar kurulan Üretici Pazarı'nda yer alacak etkinliklerle ilgili bilgiler Efes Selçuk Belediyesi sosyal medya hesaplarında yer alacak.