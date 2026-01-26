Türk halk edebiyatının köklü geleneği olan âşıklık kültürü, Kayseri'de bir kez daha sanatseverlerle buluşuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kayseri Halk Ozanları Kültür Derneği iş birliğiyle düzenlenen 4. Uluslararası Âşıklar Şöleni, 31 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da Erciyes Kültür Merkezi Turkuaz Salon'da gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Karakalpakistan'dan gelen usta âşık ve ozanların katılacağı şölen, sazın ve sözün evrensel diliyle kültürler arası bir buluşmaya sahne olacak. Programda Anadolu'nun güçlü âşık geleneğini temsil eden isimlerle birlikte Türk dünyasının önemli sanatçıları da yer alacak.

Osmaniye, Erzurum, Kars, Gümüşhane, Konya, Adana ve Kayseri'den çok sayıda âşığın sahne alacağı etkinlikte, halk şiiri, deyişler ve atışmalar izleyicilerle buluşacak. Uluslararası katılımla zenginleşen şölen, ortak kültürel mirasın yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara aktarılmasına önemli katkı sunmayı hedefliyor.

Kayseri'nin 2027 Kültür Şehri vizyonu kapsamında düzenlenen etkinlik, halk müziği ve âşıklık geleneğine ilgi duyan tüm vatandaşlara açık olacak. Yetkililer, kültür ve sanatın birleştirici gücünü yansıtan bu özel geceye tüm Kayserilileri davet etti.