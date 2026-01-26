Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yarıyıl Şenliği' etkinlikleri kapsamında düzenlediği Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı, gençlere doğa ve sporla iç içe zaman geçirme fırsatı sundu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 'Yarıyıl Şenliği' etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Orhaneli Göynükbelen Gençlik Kampı, gençlerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmesini sağladı.

11-17 yaş arası öğrencilerin iki grup halinde katıldığı 3 günlük kampta, sokak oyunları, doğa yürüyüşleri, ebru sanatı, okçuluk ve afet bilinçlendirme gibi birçok aktivite gerçekleştirildi. Kampta keyifli zaman geçiren toplam 120 öğrenci, doğa ile iç içe eğlenceli ve öğretici tatil yapma imkanı buldu.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu imkanlar sayesinde yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirdiklerini söyleyen gençler, bu imkanı kendilerine sunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.