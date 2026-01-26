İzmir Demokrasi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hacer Nurgül Begiç'in ipek kozası tablolarından oluşan 'Kozanın Hafızası' adlı kişisel el sanatları sergisi, Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası zemin katındaki sanat galerisinde sanatseverlerle buluştu.

İZMİR (İGFA) - Serginin açılışına Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, akademisyenler, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KINAY 'BU BİNA YAŞAYAN BİR MEKÂN OLSUN İSTİYORUZ'

Açılışta konuşan Başkan Helil Kınay, serginin Karabağlar için özel anlamlar taşıdığını vurgulayarak, 'Burada çok değerli emekler, çok kıymetli çalışmalar var. Bu sergi; Karabağlar için, belediyemiz için ve hayallerimiz için bambaşka anlamlar taşıyor. Biz Karabağlar 'da yalnızca binalardan ibaret olmayan, paylaşan, birlikte üreten ve nefes alan bir kent anlayışını büyütüyoruz. Belediye binamızı da sergilerle yaşayan bir mekâna dönüştürmek istiyoruz' dedi.

Üniversite-belediye iş birliklerinin önemine de değinen Kınay, 'Bilimden, akademiden, sanattan, emekten ve dayanışmadan yana bir yol izliyoruz. Bu sergi, tam da bu anlayışın ürünü' diye konuştu.

'ATATÜRK'ÜN YOLUNDA, SANATLA İYİLEŞEN BİR KENT'

Konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de vurgu yapan Başkan Kınay, 'Bugün insanlar emeğinin, umudunun, geleceğinin, geçmişinin ve kültürünün elinden alınmaya çalışıldığı bir yorgunlukla mücadele ediyor. Ama bütün bu hikâyeleri bir araya getirdiğimizde, arkamızda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş, laik, aydınlık; ilimden, sanattan, emekten ve en çok da halktan yana olan inancı var. Bizler belki küçük adımlarla ilerliyoruz ama onun yürüttüğü büyük yolculuğu sanatla, dayanışmayla ve umutla büyütmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

BEGİÇ 'KOZA, HAFIZANIN VE DÖNÜŞÜMÜN SİMGESİ'

Prof. Dr. Hacer Nurgül Begiç ise serginin yaklaşık 15-20 yıllık bir birikimin ürünü olduğunu belirterek, ipeğin tarihsel yolculuğuna değindi. Çin'den dünyaya yayılan ipek üretiminin kültürel bellekte önemli bir yer tuttuğunu ifade eden Begiç, Konya Selçuklu Üniversitesi'nde yürüttüğü çalışmalar sırasında topladığı kozalardan oluşan koleksiyonun bu sergiye dönüştüğünü anlattı.

Sergide yer alan kozaların çoğunun Antakya'dan getirilen yaralı ve kusurlu örnekler olduğunu belirten Begiç, 'Bu sergi, kusurlu görülenin nasıl güzelliğe dönüşebileceğini, sabrın ve emeğin sanata nasıl evrildiğini anlatıyor. Özellikle yaklaşık 100 yıllık eser koleksiyonun en kıymetli parçalarından biri' dedi.

SERGİ 31 OCAK TARİHİNE KADAR AÇIK

Açılış sonunda Başkan Helil Kınay, Prof. Dr. Begiç'e çiçek ve teşekkür belgesi takdim ederken, Begiç de Başkan Kınay'a ipek kozasından yapılmış özel bir broş hediye etti.

'Kozanın Hafızası' sergisi, 31 Ocak tarihine kadar Karabağlar Belediyesi Ana Hizmet Binası sanat galerisinde ziyaret edilebilecek.