Mersin Büyükşehir Belediyesi, çocuklara bilimi sevdirmek ve Cumhuriyet değerlerini yaşatmak amacıyla düzenlediği 2. Mercan Bilim Şenliği ile yüzlerce öğrenciyi bir araya getirdi.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde düzenlenen '2. Mercan Bilim Şenliği'ne katılarak, geleceğin mühendisleri, doktorları, astronotları, yazılımcıları ve bilim insanları ile dolu dolu bir gün geçirdi.

İlk ve ortaokul düzeyindeki 17 okuldan yaklaşık 1000 öğrencinin katıldığı 2. Mercan Bilim Şenliği'nde; 28 farklı atölye çadırı, bilim show gösterisi, robot kostüm animatör gösterisi, planetaryum gösterimi, yarışma sunumu ve yarışma ödül töreni yer aldı.

BAŞKAN SEÇER: 'İYİ Kİ CUMHURİYET VAR'

Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde öğrencilerle buluşan Başkan Seçer, çocuklara 'Cumhuriyet deyince aklınıza ne geliyor?' sorusunu sordu. Çocuklardan 'Atatürk' yanıtını alan Seçer, 'Cumhuriyet deyince benim de aklıma Mustafa Kemal Atatürk; eğitim, çağdaş bireyler, gelecek vadeden çocuklar, özgür kadınlar, bilim, kültür, sanat ve hayata dair iyi olan ne varsa geliyor. İyi ki Cumhuriyet var' dedi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün; 'Çocuklarımız geleceğimizin güvencesi ve bizim yaşama sevincimizdir' cümlesini anımsatan Seçer, 'Size çok güveniyoruz ve inanıyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz. Sizler ülkemizi daha iyi noktalara getireceksiniz' diye belirtti.