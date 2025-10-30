Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışıyla hayata geçirdiği 'Bilimle Keşfediyorum' projesi, merkez dışındaki 28 ilçede öğrenim gören 5. Sınıf öğrencilerini bilimle buluşturuyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği 'Bilimle Keşfediyorum' projesi, merkez dışındaki 28 ilçede öğrenim gören 5. Sınıf öğrencilerini bilimle buluşturuyor.

Öğrencilerin bilimsel merak, gözlem ve keşif duygularını güçlendirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında, Mart ayına kadar 28 ilçeden öğrenciler her hafta dört gün (Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma) 200 kişilik gruplar hâlinde Konya Bilim Merkezi'ne geliyor.

PROGRAM BOYUNCA YAKLAŞIK 13 BİN ÖĞRENCİ BİLİMLE BULUŞACAK

Öğrenciler, sabah saatlerinde Konya Büyükşehir belediyesi tarafından tahsis edilen servis araçları ile okullarından alınarak Konya Bilim Merkezi'ne getiriliyor.

Bilim Merkezi'ne ulaşan öğrenciler, gün boyunca bilimsel temalarla zenginleştirilmiş etkinliklerde yer alıyor.

Program kapsamında öğrenciler; Bilim Merkezi'nin sergi alanlarını gezerek bilimin farklı dallarını gözlemliyor, uzman eğitmenler eşliğinde atölye çalışmalarına katılarak deneyimsel öğrenme fırsatı yakalıyor. Ayrıca öğrenciler, gün içinde düzenlenecek bilim gösterilerini izleyerek bilimin eğlenceli ve ilgi çekici yönleriyle tanışıyor.

Gruplar halinde dönüşümlü biçimde planlanan etkinliklerle öğrencilerin her biri farklı alanlarda aktif katılım gösterecek şekilde organize edildi. Bu sayede her öğrenciler bilim merkezinde verimli ve öğretici bir deneyim yaşıyor.

Günün sonunda öğrencilere Bilim Merkezi'nde çekilmiş kendilerine özel fotoğraf ve çerçevesi hediye olarak veriliyor. Programın sonunda, etkinliklerini tamamlayan öğrenciler için dönüş yolculuğu yine servis araçlarıyla gerçekleştiriliyor.

Program boyunca yaklaşık 13 bin öğrenci, Konya Bilim Merkezi'nde deneyler ve atölyelerle dolu bir günü bilimle iç içe geçirecek.

PROJENİN KATKISI VE AMACI

'Bilimle Keşfediyorum' projesi, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara ve gençlere yönelik eğitimde fırsat eşitliği anlayışının güçlü bir örneği.

Proje ile merkez ilçeler dışında kalan bölgelerdeki öğrencilerin, şehir merkezinde bulunan bilimsel imkânlardan yararlanması sağlanarak bilimle doğrudan temas kurmaları amaçlanıyor.

Ayrıca proje, öğrencilerin toplu etkinliklerde iletişim, gözlem ve paylaşım gibi sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sunuyor. Öğrenciler için hazırlanan güvenli ulaşım, sağlıklı beslenme ve rehberli etkinlik ortamı sayesinde, her yönüyle planlı ve nitelikli bir öğrenme deneyimi sağlanıyor.

Bu kapsamlı çalışma, Konya Büyükşehir Belediyesi'nin 'Konya Modeli Belediyecilik' anlayışının eğitim alanına yansıyan güçlü örneklerinden biri olarak öne çıkıyor; bilimsel farkındalığı artırma, öğrenmeyi teşvik etme ve genç kuşakları geleceğe hazırlama vizyonunu destekliyor.