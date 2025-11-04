Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı düzenlemelerine de aralıksız devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda, Silifke ilçesi Sayağzı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran içme suyu hattını yenileme çalışmalarını tamamlayan MESKİ; 482, 483, 484 ve 487. sokaklarda sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

MESKİ, altyapı hizmetlerinin modernize edilmesi amacıyla sürdürdüğü içme suyu hattı yenileme çalışmalarının ardından, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak adına üstyapı düzenlemelerini de kısa sürede tamamladı. MESKİ tarafından yaklaşık 1000 ton sıcak asfalt kullanılarak yapılan asfalt çalışmaları sayesinde hem araç hem de yaya ulaşımında güvenlik ve konfor artırıldı.