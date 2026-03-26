Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de saldırıya uğrayan yabancı bayraklı, Türk işletmeli geminin makine dairesine dışarıdan müdahale edilmiş olabileceğini açıkladı. Gemideki 27 Türk mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz'de saldırıya uğrayan Rusya'da ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı, Türk işletmeli gemiye ilişkin son durumu paylaştı.
Bakan Uraloğlu, ilk değerlendirmelere göre geminin makine dairesine dışarıdan müdahale edilmiş olabileceğini düşündüklerini ifade etti.
Gemide bulunan 27 mürettebatın tamamının Türk olduğunu belirten Uraloğlu, söz konusu geminin makine dairesinde patlama olduğunu duyururken, 'İnsansız deniz aracıyla (İDA) vurulduğunu düşünüyoruz, teknik ekiplerimiz olay yerine sevk edildi' dedi. Bakan Uraloğlu, ekiplerin sağlık durumlarının iyi olduğuna dair bilgi aldıklarını açıkladı.
Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.