Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin halkla ilişkiler ve yönetişim projesi Turunç Masa, ekim ayında 17 bin 548 çağrıya yanıt verdi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2014 yılında hayata geçirilen Turunç Masa, 444 80 07 numaralı çağrı merkezi, gezici ekipler, sosyal medya ve web kanalları aracılığıyla Muratpaşalıların talep, öneri ve şikayetlerini kayıt altına alarak çözüme ulaştırıyor.

Muratpaşalıların günün her saatinde ulaşabildiği çağrı merkezinin telefonları ekim ayında 17 bin 548 kez çaldı. Bu aramalardan 10 bin 970 tanesi kayıt altına alındı.

Başvuruların titizlikle değerlendirilerek, çözüm sürecinin takip edildiği sisteme en çok başvuru Muratpaşa'nın en yüksek nüfusa sahip mahallesi Güzeloba'dan geldi. 940 başvurunun kayda alındığı Güzeloba Mahallesi'ni, 647 başvuru ile Çağlayan Mahallesi ve 615 başvuru ile Şirinyalı Mahallesi takip etti.

Başvuruların konularına göre dağılımında ise Sağlık İşleri Müdürlüğü ilk sırada yer aldı.Evde bakım, hasta nakil ve veterinerlik hizmetleri için 2 bin 361 başvuru kayda alındı. Bunu takip Temizlik İşleri Müdürlüğü takip etti.

Bahçe, dal atığı temizliği, cadde-sokak süpürge temizliği ve yıkama, park temizliği, konteyner tamiri, yıkama ve boşaltma, cami ve pazar yeri temizliği gibi hizmetler için 2 bin 235 başvuru kayda geçti.