Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaşların gönlüne giren '1 Ekmek 1 Çorba' projesi bu yıl da havaların serinlemesiyle başladı.

MERSİN (İGFA) - Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasına kurulan mobil araçlardan yükselen mis gibi mercimek çorbası kokusu, vatandaşların gününü aydınlatıyor.

İşe ve okula gidenlerin yanı sıra, tadını sevdiği için evinden çıkıp gelen vatandaşların da müdavimi olduğu hizmet Mersinlilerden tam not alıyor.

İÇLERİ ISITAN HİZMETLE BUGÜNE KADAR 2,5 MİLYON VATANDAŞA ULAŞILDI

2019 yılından bu yana devam eden proje, Mersin genelinde büyük ilgi görüyor. Kent merkeziyle birlikte Erdemli, Tarsus, Çamlıyayla ve Silifke'de haftanın 6 günü toplam 60 noktada; sanayi siteleri, okul, hastane önleri, kavşaklar ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgelerde hizmet veren projeyle, bugüne kadar 2,5 milyonun üzerinde vatandaşa ulaşıldı. Vatandaşlar, çorba noktalarının güncel konumlarını, Büyükşehir Belediyesi'nin web sitesi ve Teksin uygulaması üzerinden öğrenebilir.