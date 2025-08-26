Mersin Büyükşehir Belediyesi, 2025–2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilere sunduğu kapsamlı hizmetlerle dikkat çekiyor.MERSİN (İGFA) - ‘10 Numara Öğrenci Kenti, Mersin’ mottosuyla her yıl binlerce üniversite öğrencisinin tercih ettiği ve başka şehirlerden gelenlerin gitmek istemediği Mersin, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında da öğrencilerin gözdesi olmaya hazır. Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen insanların yerleşerek, farklı kültürler ve inançların bir arada, kardeşçe ve barış içerisinde yaşadığı Mersin, öğrencilere de özgürce yaşama imkanları sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde hayata geçirilen hizmetler ile yurttaşların maddi ve maddi ve manevi olarak nefes alabilmesine destek olmayı hedefleyen uygulamalar sayesinde, öğrencilerin en çok tercih ettiği kentler sıralamasında da zirvede yer alıyor. Büyükşehir’in öğrencilere sağladığı imkanlar saymakla bitmezken, onların hayatını kolaylaştırmak için yepyeni projeler de ardı ardına yapılmaya devam ediyor.

Mersin’de; ulaşımdan barınmaya, herkes için ulaşılabilir ve uygun fiyatlı kafelerden 3 çeşit sıcak yemeği 35 TL’den sunan mahalle mutfaklarına, ücretsiz çamaşır kafelerden kentin dört bir yanında açılan okuma salonlarına, gençler çalışma hayatına atılsın diye iş imkanlarında birbirinden değerli kurslara, eğitim yardımlarından taşınma desteğine kadar birçok hizmeti hayata geçiren Büyükşehir, yeni eğitim-öğretim döneminde de öğrencilerin gözdesi olmaya hazır.

Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde hayata geçirilen projelerle öğrenciler; barınmadan ulaşıma, sıcak yemekten ücretsiz çamaşır hizmetine, yeni nesil kütüphanelerden eğitim yardımlarına kadar birçok destekten faydalanıyor. Gülnar ve merkezdeki yurtlar barınma sorununu çözerken, taşınma desteği ve uygun ulaşım tarifeleri öğrencilerin bütçesini rahatlatıyor.