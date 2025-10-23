Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Bugünün küçüğü yarının büyüğüdür' mottosuyla hayata geçirdiği Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi, yeni eğitim döneminde de kapılarını binlerce ziyaretçiye açtı.

MERSİN (İGFA) - 'Bugünün küçüğü yarının büyüğüdür' mottosuyla harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, çocukları erken yaşta iklim ve çevreye dair bilinçlendirmek için açtığı 'Mercan 100.Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi', yeni dönemde de 100'den fazla deney düzeneği ile kapılarını binlerce ziyaretçiye açtı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mercan; 7'den 77'ye herkese hitap eden deney düzenekleri, minikler için atölyeler, planetaryum seansları ve çeşitli etkinlikler ile Mersinlilerin ve çevre illerin gözdesi olmaya devam ediyor.

Cumhuriyet'in 100. yılında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in hizmete açarak çocuklara armağan ettiği Mercan Bilim Merkezi, iklim ve çevre temalı ilk bilim merkezi ünvanını taşırken, içerisinde yer alan 120 deney düzeneği ve Türkiye'nin en büyüklerinden olan planetaryumu ile de binlerce ziyaretçiye kapılarını açmaya devam ediyor. Çocuklara iklim ve çevre bilincinin aşılanmasını sağlayan merkez, hem şehir içinden hem şehir dışından gelen ziyaretçilerin en beğendiği merkezlerden birisi olmayı sürdürüyor.

UZMAN EĞİTMENLERDEN ÇOCUKLAR VE VELİLERE ÇAĞRI: 'MERCAN İLE BİLİMİ EĞLENEREK ÖĞRENİN'

Mercan'ın, çocuklara eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hizmet verdiğinin altını çizen Fen Bilimleri Öğretmeni Meryem Dönmez, 'Burada öğrencilere yenilenebilir enerji kaynaklarını, atıkları ayrıştırmayı, güneş panelleri ile güneşten enerji üretilebileceğini anlatıyoruz. Bununla beraber çocuklar kendi hayatlarının içinde dünyamızı nasıl daha iyi bir hale getirebileceklerini, nasıl daha az atık üretebileceklerini öğrenmiş oluyorlar' sözlerine yer verdi.