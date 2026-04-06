MERSİN (İGFA) - Mersin'de Engelsiz Yaşam İçin Büyükşehir'den Kapsamlı Hizmetler Özel gereksinimli yurttaşların hayatın her alanına aktif katılım sağlaması adına birbirinden kıymetli projeler hayata geçiren Mersin Büyükşehir Belediyesi, yurttaşlardan takdir toplamaya devam ediyor.

Engellerin Mersin'de ortadan kaldırılması için birçok daire ile işbirliği halinde çalışan Engelliler Şube Müdürlüğü, özel gereksinimli yurttaşların yakınlarını da unutmuyor.

Büyükşehir bünyesinde bulunan Toroslar Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Otizm Aile Danışma Merkezi ve Tarsus Mola Evi ile özel gereksinimli yurttaşların ve ailelerinin önündeki engeller kaldırılıyor.

Özel gereksinimli veri tabanına kayıtlı 29 bin 197 özel gereksinimli yurttaşa yönelik çok sayıda hizmeti hayata geçiren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; atölye çalışmaları, eğitim programları, kurslar ve spor aktiviteleri ile özel gereksinimlilere aktif bir yaşam sunuyor.

HAYATIN İÇİNDEKİ HER ŞEY 'ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ'NDE

Özel gereksinimli bir yurttaşın ve ailesinin yaşamının her anı düşünülerek hayata geçirilen 'Engelsiz Yaşam Merkezi'; kurslar, atölyeler, sanatsal ve sportif aktiviteler ile özel gereksinimlilerin en sevdiği merkez konumunda. Ayrıca merkezde verilen Mola Evi hizmeti ile ailelerin kişisel zamanlarını dilediklerince kullanmalarına alan açılıyor.

Toroslar ilçesinde bulunan Halkkent Engelsiz Yaşam Merkezi, Yenişehir ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkı ve Tarsus Kültür Park içerisinde yer alan 'Mola Evleri'nde özel gereksinimli bireyler; yaş ve gelişim düzeylerine uygun olarak, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli aktiviteler yapma ve eğitim alma imkanı da yakalıyor.

Çocuklar hem öğrenip hem sosyalleşirken, aileler de bu hizmet sayesinde gündelik hayatlarını daha verimli bir şekilde sürdürüyor.

Mola Evi'nden hizmet alan özel gereksinimlilere; piknik, gezi, sinema, tiyatro gibi çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de düzenleniyor.