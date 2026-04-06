ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için başlattığı kapsamlı çalışmaları sürdürüyor.

Kısırlaştırmadan aşılama ve tedaviye, sahiplendirmeden mobil veteriner hizmetlerine kadar uzanan uygulamalar sayesinde bugüne kadar 8 milyon 42 bin 831 sokak hayvanı sağlık hizmeti aldı. ABB, 116 bin 772 hayvanı kısırlaştırırken, binlerce yaralı hayvanın tedavisini gerçekleştirip can dostlara güvenli yaşam alanları sağladı.

ÇALIŞMALAR 2019'DA BAŞLADI

2019 yılında ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla Başkent'te ilk kez 'Sokak Hayvanları Çalıştayı' düzenlendi. Sokak hayvanlarına yönelik politikaların geliştirilmesine katkı sağlayan çalıştayın ardından toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli eğitim programları başlatıldı.

Bu kapsamda, acil durumlarda hayvanlara nasıl müdahale edilmesi gerektiğini anlatan teorik ve uygulamalı 'Hayvanlarda İlk Yardım Eğitimi' düzenlendi. Bugüne kadar 1250 kişi bu eğitimlerden yararlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi arasında imzalanan protokol sayesinde sokak hayvanlarının tedavi ve bakım hizmetleri bilimsel temelde güçlendirildi. Öte yandan ABB, kent genelinde sokak hayvanlarının sağlık ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla 25 ilçe belediyesiyle iş birliği protokolü imzalayarak ortak çalışmalar yürütmeye başladı.

116 BİN 772 HAYVAN KISIRLAŞTIRILDI

ABB, 2021 yılında Türkiye'de bir ilke imza atarak Özel Hayvan Hastaneleri Derneği ile iş birliği başlattı ve Başkent'te kapsamlı bir kısırlaştırma seferberliği hayata geçirildi. 2014-2019 yılları arasında 26 bin 384 olan kısırlaştırma sayısı, 2019-2026 yılları arasında 4 katın üzerinde artarak 116 bin 772'ye ulaştı.

Ayrıca 174 bin 19 hayvan aşılandı, 153 bin 748 yaralı hayvana müdahale edildi. Bu hayvanlardan 5 bin 362'sine cerrahi ve ortopedik operasyon gerçekleştirildi.

VETBÜS İLE MOBİL VETERİNER HİZMETİ, E-PATİ İLE İHBAR VE SAHİPLENDİRME

Sahipsiz sokak hayvanlarına yerinde ulaşmayı amaçlayan mobil veteriner hizmeti VETBÜS ile kent merkezi ve ilçelerde tarama, kuduz aşısı, çiplendirme ve küpeleme hizmetleri kesintisiz şekilde sürdürülüyor.

ABB, herhangi bir kazanç veya menfaat gözetmeden toplumsal alanlardan alınan 7 bin 4 köpeği, 42 sivil toplum kuruluşu, dernek ve yaşam alanına teslim etti. Bu süreçte kısırlaştırma, beslenme, tedavi ve kayıt altına alma hizmetlerinin yanı sıra zemin düzenleme, su temini, tel çit ve kulübe desteği de sağlandı.

BAŞKENT'TE MODERN HAYVAN SAĞLIĞI MERKEZLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Karataş Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, Sincan Kedi Tedavi Merkezi, Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi ve Çankaya-Oran Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER) ile hizmet vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük merkezlerinden biri olan 93 bin metrekarelik Karataş Hayvan Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, 6 bin hayvan kapasitesine sahip. Merkezde 6 ameliyathane, yoğun bakım ünitesi, ileri tetkik imkânları ile kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme hizmetleri veriliyor.

Ayrıca merkezde yer alan tesislerde günlük 4 bin kilogram kompost mama üretimi yapılarak sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlanıyor. Karataş'ta Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen uygulamayla hayvanseverlerin köpeklerin bakım ve beslenmesine katkı sağlayabildiği butik yaşam alanları da bulunuyor.

ANKARA'DA BİR İLK: SİNCAN KEDİ TEDAVİ MERKEZİ

400 kedi kapasiteli Sincan Kedi Tedavi Merkezi, muayene odaları, ameliyathane, karantina ve sahiplendirme üniteleriyle Ankara'da bir ilk olma özelliği taşıyor. Özellikle kaza sonucu yaralanan kedilerin tedavilerinin yapıldığı merkez, aynı zamanda kısırlaştırma ve sahiplendirme hizmeti de veriyor.

2020 yılında yenilenen Kurtuluş Sokak Hayvanları Sağlık Merkezi, kısırlaştırma, aşılama, tedavi ve sahiplendirme hizmetlerinin yanı sıra görüntüleme cihazları ve yoğun bakım ünitesiyle hizmet veriyor. Merkezden haftanın 7 günü 08.00-16.00 saatleri arasında yararlanılabiliyor.

Çankaya-Oran Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER) ise yine haftanın 7 günü kuduz aşısı, kısırlaştırma, tedavi ve sahiplendirme hizmeti sunuyor. Vatandaşlar E-Pati üzerinden randevu alarak merkezden kolayca hizmet alabiliyor.

YENİ MERKEZLER YOLDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 112 bin metrekarelik Gökçeyurt Köpek Doğal Yaşam Alanı ile 3 bin metrekarelik Alacaatlı Kedi Kısırlaştırma, Sahiplendirme ve Tedavi Merkezi'ni de çok yakında hizmete açmaya hazırlanıyor.