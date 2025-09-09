Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sağlığını doğrudan ilgilendiren vektörle mücadele çalışmalarında dijitalleşme adımı attı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir, “Vektörle Mücadelede Mekansal Süreç Yönetimi” adı verilen yeni sistemle sahadaki tüm süreçleri merkezi bir koordinasyon üzerinden yönetmeye başladı. Uygulama sayesinde sahada görevli ekiplerin günlük faaliyetleri dijital ortamda kayıt altına alınarak, iş emirleri, görevlendirmeler ve raporlamalar tek merkezden yürütülüyor.

VEKTÖRLE MÜCADALE DİJİTAL SİSTEME TAŞINDI

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesindeki ilaçlama personeli periyodik olarak bu sistemin kullanımıyla ilgili eğitim alıyor. Bu kapsamda son olarak Erdemli Koordinasyon Müdürlüğü’nde görev yapan ekiplere Vektörle Mücadele Sistem Kurucusu, Yazılım Mühendisi Kemal Durkaya tarafından eğitim verildi. Yaklaşık 400 personelin aktif olarak kullandığı dijital platform, çalışanların sahadaki hâkimiyetini artırırken yapılan işin şeffaf bir şekilde takip edilebilmesini sağlıyor.

Personel değişikliklerinde iş süreçlerinin aksamaması, ihtiyaçların sayısal verilerle tespit edilmesi ve vatandaşlardan gelen geri bildirimlere hızlı yanıt verilmesi de sistemin önemli avantajları arasında yer alıyor. Üreme kaynaklarının yoğunluğu, kullanılan biyosidal ürünler ve yapılan uygulamalar sayısal olarak analiz edilerek en etkin mücadele yöntemi belirleniyor. Büyükşehir Belediyesi, bu dijital dönüşüm sayesinde vatandaşlara daha etkin, hızlı ve sürdürülebilir bir hizmet sunmayı hedefliyor.