Denizli Bilim Merkezi, İzmir’in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Hypatia Bilim ve İletişim Festivali’ne katılarak bilimin eğlenceli ve ilham verici yönünü ziyaretçilere tanıttı.DENİZLİ (İGFA) - Robotik uygulamalar, STEM çalışmaları ve güneş gözlemleriyle dolu stantta özellikle çocuklar ve gençler bilime teşvik edildi.

Disiplinlerarası yapısıyla dikkat çeken festivalde, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış bilim insanları, akademisyenler ve araştırmacılar yer aldı. Festivalin açılış programına katılanlar arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, NASA’da görev yapan Ayşegül Tümer, Hypatia Bilim Kurucusu Nurcan Seven, Dokuz8 Haber Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Yayın Danışma Kurulu Üyesi Dr. Ömer Kamacı ve birçok değerli bilim insanı bulunurken, Denizli Bilim Merkezi de bu önemli buluşmada yer aldı.

DENİZLİ BİLİM MERKEZİ ÇOCUKLARI BİLİME TEŞVİK EDİYOR

Denizli Bilim Merkezi tarafından açılan stantta bilim severlerle çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Özellikle çocuklar ve gençlere yönelik hazırlanan robotik uygulamalar, STEM çalışmaları ve güneş teleskobu ile yapılan gözlemler katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Ziyaretçiler bilimin eğlenceli, anlaşılır ve ilham verici yüzüyle tanışırken, çocukların ve gençlerin bilimsel meraklarını artırmaya yönelik uygulamalar öne çıktı. Böylelikle Denizli Bilim Merkezi, yürüttüğü faaliyetleri daha geniş kitlelere tanıtma fırsatı yakaladı.