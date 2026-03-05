Huawei, MWC Barcelona 2026'da, yapay zeka çağında kampüs ağ güvenliğini yeniden şekillendirmek için tasarlanan Xinghe Yapay Zeka Tam Kapsamlı Güvenlik Kampüsü Çözümünü tanıttı.

PRNewswire/ BARSELONA, İspanya (İGFA) - Huawei ayrıca AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP'nin ilk ticari sürümünü duyurarak kablosuz güvenilirlik, performans ve mobil deneyimde bir başka kilometre taşını daha işaret etti.

Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Kampüs Ağı Alanı Başkanı Shawn Zhao, 'Yapay zeka çağında, kampüs ağları bağlantının ötesine geçerek dijital ve fiziksel dünyaları birbirine bağlayan güvenli bir merkez haline geldi. Huawei'in Xinghe Yapay Zeka Tam Kapsamlı Güvenlik Kampüsü Çözümü, varlık, bağlantı, mekansal ve gizlilik güvenliği sunarak bunu karşılıyor.'

Varlık güvenliği: Huawei'in çözümü, akılsız terminalleri yüzde 95 doğrulukla otomatik olarak tanımak için kümeleme tanımlamasından yararlanıyor. Terminal davranış anomalisi tespitini anahtarlar üzerindeki yerel çıkarımla birleştirerek, terminal davranış anomalilerini saniyeler içinde tespit edebilir ve proaktif olarak engelleyerek izinsiz girişleri önleyebilir.

Bağlantı güvenliği : Huawei'in çözümü, fiziksel katmandaki veri gizliliğini ortadan kaldırmak için Wi-Fi Shield'den yararlanıyor. Ayrıca, kuantum bilişim olgunlaştıkça bile veri iletimi için uzun vadeli güvenlik güvencesi sağlamak üzere uçtan uca MACsec ve Kuantum Sonrası Kriptografi (PQC) kullanır.

Mekânsal güvenlik: Huawei'in çözümü, tek bir kablosuz AP aracılığıyla bir kampüs ağındaki mekansal güvenlik durumunu tespit ederek yetkisiz etkinlikleri saniyeler içinde belirler.

Huawei'in çözümü, tek bir kablosuz AP aracılığıyla bir kampüs ağındaki mekansal güvenlik durumunu tespit ederek yetkisiz etkinlikleri saniyeler içinde belirler. Gizlilik güvenliği: Huawei'in iGuard AP'si, yönetici ofisleri ve otel odaları gibi özel yerlerde ticari sırları ve kişisel gizliliği korumak için gizli kameralar gibi yasadışı görüntüleme cihazlarını doğru bir şekilde tespit eder.

Huawei ayrıca birçok yenilikçi kampüs ağı ürününü de sergiledi.

AirEngine Pre Wi-Fi 8 AP: Bu AP, ağ performansını iki katına çıkarırken ortak kanal parazitini azaltmak için çoklu AP işbirliği teknolojisi olan Akıllı Koordineli Çizelgeleme ve Uzamsal Yeniden Kullanım (iCSSR) özelliğinden yararlanır. Akıllı Hüzmeleme (Smart BF) teknolojisi, kullanıcı hareketini milisaniyeler içinde algılar ve terminal mobilite ortamlarında hız düşüşü yaşanmamasını sağlar. Gelişmiş Aynı Frekans Ağı (ASFN) teknolojisi, birden fazla AP'yi tek bir süper AP'de sanallaştırarak ağ üzerinde sıfır dolaşım sağlar.

CloudEngine ikiz anahtarları: Huawei'in ikiz anahtarları, tek bağlantı uç noktalarına erişim arızalarını önlemek için, saniyenin altında hata kurtarma ve kesintisiz, sıfır kesinti süresi yükseltmeleri sağlayan, kesintisiz hizmetlerle yüksek performanslı, son derece güvenilir bir ağ deneyimi sunan çoklu anahtarlama matris mimarisini benimser.

İleriye baktığımızda Huawei, yüksek kaliteli 10 Gbps kampüs ağı temeli oluşturmak için yenilikler yapmaya ve müşteriler, iş ortakları ve endüstri kuruluşlarıyla birlikte endüstri zekasını yönlendirmeye devam edecek.