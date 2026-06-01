Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan kapalı spor salonunda yürüttüğü kapsamlı yenileme çalışmalarında sona geldi. Baştan sona modernize edilen tesis; basketbol sahasından jimnastik salonuna, soyunma alanlarından toplantı salonlarına kadar birçok bölümüyle gençlerin ve vatandaşların hizmetine sunulacak.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen 'Çukurova Basketbol Sahası ve Bina Tadilat-Bakım Onarım İşi' kapsamında sürdürülen çalışmalarla, Tarsus yepyeni bir spor tesisine kavuştu. Yeni adıyla 'Ali Samsa Karamehmet Kapalı Spor Salonu'nda yürütülen yenileme çalışmalarında sona yaklaşılırken, çalışmalar kapsamında birçok bölüm modernize edildi.

AYGÜL: 'TARSUS'A UZUN YILLAR HİZMET EDECEK NİTELİKLİ BİR SPOR TESİSİ KAZANDIRDIK'

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan İnşaat Mühendisi Damla Aygül, yenilenen tesis hakkında bilgi vererek, tesisin yaklaşık 1176 metrekarelik yapı alanına sahip olduğunu söyledi.

Aygül, 'Tesiste 766 metrekarelik kapalı basketbol sahası, jimnastik salonu, kadın ve erkek soyunma alanları, engelli WC, toplantı salonu, teknik odalar, müdür odası ve mutfak gibi birçok bölüm yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getirildi' dedi.

Tesisin Tarsus Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yer aldığını ifade eden Aygül, spor salonunun Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından halkın kullanımına sunulmak amacıyla kiralandığını kaydetti.

Yapılan çalışmaların temel hedefinin çocukların, gençlerin ve vatandaşların daha sağlıklı ve güvenli alanlarda spor yapabilmesi olduğunu vurgulayan Aygül, 'Amacımız; gençlerin, çocukların ve vatandaşlarımızın daha sağlıklı, güvenli ve modern spor alanlarında hizmet almasını sağlamak ve Tarsus'a uzun yıllar hizmet edecek nitelikli bir spor tesisi kazandırmak' ifadelerini kullandı.