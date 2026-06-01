Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Yenikarpuzlu Belediyesi, hizmet kalitesini ve hızını artırmak amacıyla araç filosuna yeni iki araç daha kazandırdı. Belediye bütçesinden ve tamamen öz kaynaklar kullanılarak satın alınan VIBROMAX 2000 silindir ile Ford Transit marka hizmet aracı, belde genelinde yürütülen altyapı ve saha çalışmalarında kullanılmak üzere göreve başladı.

İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu Belde Belediyesi, bütçe disiplini ve öz kaynak yönetimiyle dikkat çeken bir yatırıma imza attı. Beldedeki yol yapım, onarım ve rutin belediyecilik faaliyetlerinin daha etkin yürütülebilmesi adına ihtiyaç duyulan teknik ve idari araçlar, dış borçlanmaya gidilmeden belediye bünyesine dahil edildi.

HEM ALTYAPIYA HEM İDARİ HİZMETLERE YENİ KAN

Belediyenin teknik donanımını üst seviyeye çıkaran alım kapsamında; özellikle yol silindirleme ve zemin sıkıştırma çalışmalarında sahada büyük kolaylık sağlayacak olan VIBROMAX 2000 model silindir iş makinesi ile fen işleri ve idari birimlerin saha lojistiğinde kullanılacak Ford Transit hizmet aracı teslim alınarak garaja çekildi.

BAŞKAN KÖPRÜ: 'BORÇLANMADAN, ÖZ KAYNAKLARIMIZLA ALDIK'

Yeni araçların beldeye hayırlı olmasını dileyen Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Halkımıza daha hızlı ve kesintisiz hizmet sunabilmek adına araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz. Tamamen belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla, borçlanmaya gitmeden bünyemize kattığımız yeni araçlarımızın hem belediye teşkilatımıza hem de çok kıymetli belde halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Cenab-ı Allah kazasız, belasız ve en iyi günlerde beldemize hizmet yolunda kullanmayı nasip etsin' diye konuştu.

Yenikarpuzlu Belediyesi'nin öz kaynak vurgusuyla gerçekleştirdiği bu araç takviyesi, belde sakinleri tarafından da takdirle karşılandı.

Yeni iş makinesi ve hizmet aracının, özellikle yaz dönemiyle birlikte hız kazanacak olan mahalle yollarındaki kilit parke taş döşeme ve asfalt yama çalışmalarında aktif rol alacağı öğrenildi.