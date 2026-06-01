Bergama Kozak Yaylası'nda vatandaşlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, bölgeye ziyaretlerini artıracağını belirterek, haziran ayından itibaren yol ve asfalt yatırımlarının hız kazanacağını söyledi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, eşi Öznur Tugay ile birlikte Bergama'yı ziyaret etti.

Tugay çifti, Kozak Yaylası'nın Karaveliler Mahallesi'nde düzenlenen 32. Kozak Karaveliler Geleneksel Ağaçlandırma Şenliği ve hayır yemeğine katıldı. Etkinlikte Başkan Tugay'a Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ve eşi Evrim Çelik, Karaveliler Mahalle Muhtarı Ferudun Gürkaya, CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz, partililer ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Şenlik alanında piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tugay, bölge sakinleriyle sohbet etti.

TUGAY'A TÜRK BAYRAĞI HEDİYE EDİLDİ

Başkan Tugay, Bergamalı kadın ve erkeklerden oluşan zeybek ekibinin gösterisini ilgiyle izledi. Kadınların ve efelerin sahne aldığı gösterinin ardından Tugay'a Türk Bayrağı hediye edildi. Daha sonra şenlik alanını gezen Başkan Tugay, vatandaşların sofralarına konuk oldu, ikram edilen çayı içti ve bölge sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi.

Ziyareti sırasında 10 yaşına giren Zekeriya Alp Bozkaya'ya sürpriz yapan Başkan Dr. Cemil Tugay, minik çocukla birlikte doğum günü pastasının mumlarını üfledi. Şenlik alanında uçurtma uçuran çocuklara da eşlik eden Tugay, çocuklarla yakından ilgilendi.

BÖLGENİN ULAŞIM ALTYAPISI GÜÇLENECEK

Hayır yemeği dağıtan vatandaşları da ziyaret eden Başkan Dr. Cemil Tugay, bölgeye ziyaretlerini sıklaştıracağını belirtti. Kozak'ı daha yakından tanımak istediğini ifade eden Tugay, 'Tanju Başkanımıza söz verdim, geleceğim. Birkaç gün kalacağım ve bütün Kozak'ı gezeceğim' dedi. Bölgeye yönelik yatırımlara da değinen Tugay, hava koşullarının elvermesi halinde haziran ayından itibaren yol ve asfalt çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.