Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Evlatlarımızın hayalini süsleyen yeni ve farklı parklar yapıyoruz.' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan'daki parkları son teknoloji oyuncaklar ve spor aletleriyle donatarak daha fonksiyonel hâle getirdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, yeni yeşil alanlar kazandırmaya ve vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırmaya devam ettiklerini söyledi.

Kamuya ait alanlarda yeşillendirme konusunda titizlikle çalıştıklarını ve imar harekâtıyla birlikte 1 metrekarelik bir alanın bile kamu mülkiyetine geçmesi durumunda hızla park yaptıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan'ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Parklarımız, çok sayıda bitki ve ağaç türünü barındırmakta olup her yaştan insanın rahatlıkla spor yapabileceği, çok fonksiyonlu, kapsamlı eğlenme, dinlenme ve sohbet alanlarına sahiptir. Bu tür parkların sayısını artırmak için çalışmalarımız sürüyor.Geleceği umut dolu çocuklarımızın özgürce oyun oynayabilecekleri, hayallerini yeşertecekleri ve gönüllerince eğlenebilecekleri konforlu bir ortam sunuyoruz' ifadelerini kullandı.

Daha güzel yarınlar için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, doğa ile tarihin bir arada yaşandığı, eşsiz güzelliklere sahip Kocasinan'a yakışan yaşam alanları inşa ederek vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.