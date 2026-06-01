İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın başlattığı Güzel İzmir Hareketi kapsamında Buca Yenigün Mahallesi'nde anket çalışması yapıldı. Ekipler katılımcılara mahallelerinde olmasını istedikleri şeyleri sordu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın, İzmirlilerin katılımcı belediyecilik anlayışıyla kamusal alanlardan daha nitelikli ve daha güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri için başlattığı Güzel İzmir Hareketi kente yayılıyor.

Projede yeni durak Buca oldu. Yenigün Mahallesi'nde anket çalışması gerçekleştirmek üzere Güzel İzmir Hareketi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Saha Ekibi vatandaşlarla bir araya geldi.

İki gün boyunca Ali Kuşçu İlkokulu, Şehit Selim Topal Ortaokulu ve boş arsa olan proje alanının tasarlanması için çocuklar, veliler ve mahalle sakinleriyle anket ve görüşme çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda katılımcıların; oyun alanları, spor kullanım alanları, yeşil doku, güvenli kullanım, oturma alanları ve mahalle yaşamına dair beklenti ve önerileri dinlendi. Özellikle çocukların hayal ettikleri alanları anlatmaları ve kendi mahalleleri için fikir üretmeleri, tasarım sürecine önemli katkı sağladı.

'ÇOCUKLARA, VELİLERE, YETİŞKİNLERE SORDUK'

Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin anket çalışması hakkında bilgi verirken, 'Katılımcı tasarım anlayışıyla Güzel İzmir Hareketi'nde çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Burada ilkokulumuz, ortaokulumuz ve proje alanımız olmak üzere üç alanda anket çalışması gerçekleştirdik. Çocuklar, velilerimiz ve yetişkinlerimiz olmak üzere üç farklı anket hazırladık. Hem ilçe hem Büyükşehir Belediyemizin çocuk parkları var ancak daha üst yaş gruplarının, özellikle 7 yaş üzerinin de enerjilerini atabileceği, oyun, spor ve etkinlik yapabileceği bir alan tasarlamayı düşünüyoruz. Bu anlamda da onlara, 'Siz bu alanda ne olmasını istersiniz?' diye sorduk. Görüşlerini topladık. İlgi güzeldi. Ayrıca bilim otobüsümüzü de getirdik. Çocuklarımız ondan da faydalandı. Çocuklarımıza çevreyle ilgili bilincin artırılması için de bilgi veriyoruz' dedi.

GÜZEL İZMİR HAREKETİ NEDİR?

Proje 'İzmir'i Birlikte Güzelleştirelim' anlayışıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından başlatıldı. Başkan Tugay'ın öncülüğünde yürütülen kamusal alan odaklı, katılımcı bir hareket olan çalışmada öncelik kentsel yaşam kalitesinin artırılması şeklinde belirlendi. Proje, kentsel buluşma noktaları, canlanan sokaklar, davetkar parklar/ yeşil alanlar, yeni nesil pazar yerleri, kıyı-köşe kentsel yüzeyler, keyifli sosyal mekanlar, kentsel bellek noktaları, güvenli okul çevreleri olmak üzere 8 ana tematik eylem üzerinden ilerliyor. Faaliyet kapsamında kentsel kamusal alanlarda küçük ölçekli müdahaleler yapılarak daha nitelikli kamusal alanlar elde ediliyor.