Gençlere verdiği desteklerle Türkiye'nin geleceğine de yatırım yapan Kayseri Melikgazi Belediyesi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılacak olan üniversiteli gençlere 5 milyon TL destek veriyor.

KAYSERİ (İGFA) - Fikirlerini projeye, projelerini geleceğe dönüştüren öğrencilere her zaman destek olan Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 'Melikgazi Belediyesi olarak eğitimin her alanına destek veriyoruz. Türkiye'de en çok okul yapan belediyeyiz. İlçemize birçok kütüphane yaptık. Mektep Melikgazi, GÖKTİM Melikgazi gibi öğrencilerimize farklı alanlarda destek vermeye devam ediyoruz. Şu anda da üniversite öğrencilerimize tam 5 milyon TL'lik proje desteği sunuyoruz.

Havacılık, yapay zeka ve teknoloji ile ilgili üniversite öğrencilerimiz araştırma yapmak istiyor ve proje geliştirmek istiyorsa; 15 Haziran'a kadar belediyemize mutlaka başvuru yapsın. Eğer projeniz desteğe layık görülürse biz bütün teknik ekipmanları ve malzeme desteğini sağlıyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak son 6 yılda tam 14 milyon TL'lik 70 proje takımına destek sağladık. TEKNOFEST'te birçok bu şekilde ödüller aldık. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine şu an zaten GÖKTİM Melikgazi'de destek veriyoruz. Başvuru yapmak isteyen tüm üniversiteli öğrencilerimizin 15 Haziran'a kadar belediyemize başvuru yapmalarını bekliyoruz' dedi.