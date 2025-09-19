Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), finansal istikrarı yansıttı. UYP, bankanın rezervlerindeki rekor artışın olumlu bir gelişmesi olarak kaydedildi. Temmuz ayında Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu -343,9 milyar USD oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Türkiye’nin net UYP’si -343,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Yurt dışı varlıklar bir önceki ay sonuna göre yüzde 4,2 artarak 378,4 milyar ABD dolarına, yükümlülükler ise yüzde 3,4 yükselerek 722,3 milyar ABD dolarına ulaştı.

Rezerv varlıklar, 19,3 milyar ABD doları artışla 169,2 milyar ABD dolarına ulaşarak tarihi zirveyi gördü.

Açıklanan verilere göre varlık kalemlerinde doğrudan yatırımlar yüzde 1,1 artarak 70,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar yüzde 3,6 azalarak 134,3 milyar ABD doları oldu.

Bankaların YP efektif ve mevduat varlıkları yüzde 13,2 gerileyerek 40,9 milyar ABD dolarına indi.Yükümlülüklerde doğrudan yatırımlar BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle yüzde 6,0 yükselerek 220,5 milyar ABD doları, portföy yatırımları yüzde 7,8 artarak 125,8 milyar ABD doları, diğer yatırımlar yüzde 0,7 yükselerek 375,9 milyar ABD doları oldu.

Bu arada Hükümet’in yurt dışı tahvil yükümlülükleri yüzde 6,3 artarak 44,4 milyar ABD dolarına ulaştı.