İzmir Aliağa’da çıkan orman yangını, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan yoğun müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için alevlerle mücadele ediyor.İZMİR (İGFA) - İzmir’in Aliağa ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi’nde saat 14.15 sıralarında orman yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, geniş bir alana sıçradı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının kontrol altına alınması için seferber oldu.

Alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 3 araç 14 personel ile yangına müdahale ediyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ise yangını kontrol altına almak için karadan ve havadan mücadelesini sürdürüyor.

İlçe belediyelerden gönderilen su tankerleri de yangını söndürme çalışmalarına destek veriyor.