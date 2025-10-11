Kayseri'nin spor vizyonu ve uluslararası hedefleri kapsamında Estonya'nın başkenti Tallinn'e giden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin uluslararası spor vizyonu doğrultusunda daha önce resmi başvurusunu yaptığı 'Dünya Spor Başkenti' unvanı sürecine ilişkin temaslarda bulunmak üzere Estonya'nın başkenti Tallinn'de temaslarını sürdürdü. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçisi Başak Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin spor alanında gerçekleştirdiği yatırımlar, elde edilen başarılar ve küresel hedefler hakkında Büyükelçi Türkoğlu'na bilgi verdi. Görüşmede, Kayseri'nin uluslararası spor diplomasisindeki rolü ve 'Dünya Spor Başkenti' unvanı süreci üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 'Şehrimiz Kayseri'nin spor tesislerini, spora verdiği önemi ve elde ettiği başarıları paylaşmak ayrıca Dünya Spor Şehri unvanı için resmî müracaatımızı gerçekleştirmek üzere bulunduğumuz Estonya'da, Türkiye Cumhuriyeti Tallinn Büyükelçimiz Sayın Başak Türkoğlu hanımefendiyi makamında ziyaret ettik. Sayın Büyükelçimize nazik misafirperverlikleri için gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

Büyükelçi Türkoğlu ise Kayseri'nin sahip olduğu potansiyelin ve spor alanındaki uluslararası başarılarının gurur verici olduğunu belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde son yıllarda hayata geçirilen tam donanımlı spor tesisleri ve ev sahipliği yapılan ulusal-uluslararası organizasyonlarla spor alanında önemli bir ivme kazanan Kayseri, 2024 yılında kazandığı 'Avrupa Spor Şehri' unvanı ve 'Altın Bayrak' ödülünün ardından gözünü 'Dünya Spor Başkenti' ünvanına çevirdi.