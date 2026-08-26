Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 15'inci durağı Ordu'da, dördüncü konser akşamında Kıraç sahne aldı.

ORDU (İGFA) - Tayfun Gürsoy Parkı'nda Ordulu müzikseverlerle buluşan sanatçı, kendine özgü yorumu ve yıllardır hafızalarda yer eden eserleriyle dinleyicilere rock müziğin enerjisinin öne çıktığı bir konser sundu.

Kendine özgü sesi ve yorumuyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kıraç, sevilen eserlerini Tayfun Gürsoy Parkı'nda bir araya gelen müzikseverler için seslendirdi. Sanatçının güçlü vokali ve sahne enerjisi alanın dört bir yanında karşılık bulurken, dinleyiciler şarkıların nakaratlarına eşlik ederek konsere ortak oldu. Kıraç araladında 'Karakaş'ın da bulunduğu sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin ilerleyen bölümünde üzerinde Türk bayrağının yer aldığı kıyafetle sahneye çıkan Kıraç, seyircilerin alkışları eşliğinde performansını sürdürdü. Rock müziğin enerjisini Anadolu'nun ezgileriyle buluşturan Kıraç, güçlü yorumu ve sahnedeki performansıyla Ordu Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü konser akşamına renk kattı.

30 Ağustos'a kadar sürecek Ordu Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesinde her akşam farklı sanatçılar müzikseverlerle buluşmaya devam edecek.