Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, sosyal medyada Ankara'daki konser harcamalarıyla ilgili 'milyarlık vurgun' iddiasında bulundu. Gökçek, "Bu olay dün attığım tweetle ilgisi yok, skandalın patlamasına az kaldı" diyerek dikkat çekti.ANKARA (İGFA) - Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, X (eski Twitter) hesabından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konser etkinliklerindeki usulsüzlüklerle ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Gökçek, "ANKARA BÜYÜKŞEHİR DE KONSER VURGUNLARI İLE OPERASYON YAPILMIŞ… YAPILMASI SON DERECE DOĞAL… BU OLAYIN DÜN ATTIĞIM TWEETLE İLGİSİ YOK… O VURGUN MİLYARLIK VURGUN. DUYDUĞUNUZDA DUDAKLARINIZ UÇUKLAYACAK… SKANDALIN PATLAMASINA AZ KALDI…" diyerek, belediyenin konser organizasyonlarında milyarlarca liralık bir yolsuzluk skandalının eşiğinde olduğunu öne sürdü.

Gökçek'in paylaşımı, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerde 154 milyon TL'lik kamu zararı iddialarıyla ilgili devam eden operasyonla ilişkilendirildi. Ancak Gökçek, bu iddiaların dün attığı bir tweet'le bağlantısı olmadığını vurguladı.

Söz konusu paylaşım, belediyedeki usulsüzlük soruşturmalarına yeni bir boyut katarken, Gökçek'in "milyarlık vurgun" ifadesi kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

https://twitter.com/06melihgokcek/status/1970240570044957013