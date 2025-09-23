Konya Selçuklu Belediyesi ile Moğolistan’ın Nalaikh Belediyesi arasında ‘Kardeş Belediye Protokolü’ imzalandı. KONYA (İGFA) - Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, protokol ile Türkiye ve Moğolistan arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçleneceğine, Konya ve Selçuklu’nun Asya’da daha da tanınır hale geleceğine inanıyorum” dedi.

Selçuklu Belediyesi, uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve kültürel bağları pekiştirmek amacıyla, kardeş belediye protokollerine bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) çatısı altında faaliyet gösteren Selçuklu Belediyesi ile Moğolistan’ın Nalaikh Belediyesi imzalanan iş birliği protokolü ile kardeş belediye oldu.

Protokolle iki belediye arasında eğitim, turizm, spor, kültür ve altyapı gibi alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Nalaikh Türk tarihi açısından da önemli bir noktada yer alıyor. Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden olan Tonyukuk Kitabeleri, Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur'un doğusunda yer almaktadır. Ulan Batur'un yaklaşık 60 km güneydoğusunda, Nalaikh ilçesi yakınlarında Bayn Tsokto (Bain Tsokto) mevkiindedir. 720-725 yıllarında, Göktürk Devleti’nin bilge veziri Tonyukuk tarafından kendi adına diktirilmiş olan kitabe iki dikili taş halindedir ve Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Kitabede Göktürklerin Çin'e karsı mücadeleleri, devlet düzeni ve Tonyukuk'un öğütleri anlatılır.

Kardeş Belediye Protokolü Selçuklu Kongre Merkezi’nde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Nalaikh Belediye Başkanı Dashzeveg Nayanbayar arasında imzalandı.

Başkan Pekyatırmacı, protokolün Konya ve Selçuklu’nun Asya coğrafyasında daha tanınır hale gelmesine katkı sunacağını belirterek, “1994’te Bosna Hersek’in Tesany şehriyle başlayan kardeşlik yolculuğumuza bugün Nalaikh ile devam ediyoruz. Bu iş birliği, kültürel etkileşimi ve karşılıklı tecrübe paylaşımını güçlendirecek” dedi.

Nalaikh, Göktürk tarihinin en önemli yazılı belgelerinden Tonyukuk Kitabeleri’ne ev sahipliği yapmasıyla Türk tarihi açısından özel bir konuma sahip. Bu tarihsel bağ, iki belediye arasındaki iş birliğine anlam katıyor.

Nalaikh Belediye Başkanı Nayanbayar ise, “Atalarımızdan miras kalan değerleri birlikte yaşatmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu protokol, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştirecek” ifadelerini kullandı.

Protokolün ardından konuk heyet Selçuklu Kongre Merkezi’ni gezerek belediyenin sosyal ve kültürel projeleri hakkında bilgi aldı.