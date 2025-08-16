Bursa’nın önemli bireysel akademilerinden Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi sezon öncesi kampı için Keles Kocayayla'yı tercih etti.BURSA (İGFA) - Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi sporcuları yüksek oksijenli koşu kalitesini artırmak için bin 300 metre rakımlı Keles Kocayayla ve Kendir Yaylası’nda 1 haftalık kamp gerçekleştirdi. Başarılı spor insanları Mehmet Şengeldi ve Proje Ve Disiplin Kurulu Antrenörü Seval Şengeldi, oyuncularla birlikte mental ve fiziksel anlamda önemli bir etkinliğe imza attı.

Kampın sonunda Keles Belediye Başkanı Ali Doğru da ekibi makamında ağırladı. Keyifli geçen buluşmada Keles Belediyespor Genel Koordinatörü Ali Duman da yer aldı. Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi'ye ait nostalji forması Başkan Doğru'ya hediye edildi.

Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi Direktörü Mehmet Şengeldi, sezon hazırlıkları kapsamında planladıkları yükleme kampını yapmak için bu yıl Bursa’nın çok önemli ilçelerinden Keles’e bağlı Kocayayla ve Kendir Yaylalarını tercih ettiklerini belirtti.

Günde yaptıkları çift antrenman ile de sezon hazırlıklarına başladıklarını vurgularken, “Keles'i tercih etmekle de ne kadar doğru karar verdiğimizi doğal koşu parkurlarını, inanılmaz ormanları, üst düzey oksijenli sıfır nemli ortamları ve çok sıcak yerel halkını gördükten sonra bir kez daha emin olduk. Bu çalışmalar esnasında bizlere destek veren Kelesspor Genel Koordinatörü Ali Duman ve Keles Belediye Başkanı Ali Doğru'ya tüm ekip olarak bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.

Yaptıkları kamp vesilesi ile spor ve sporcunun dostu Belediye Başkanı Ali Doğru ile Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi Proje Ve Disiplin Kurulu Antrenörü Seval Şengeldi’nin bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydeden Mehmet Şengeldi, “Belediye yetkilileriyle Keles’in kamp ve spor merkezi olabilmesi için çok ciddi ve olumlu görüşmeler yaptık.

Keles ve Kocayayla’nın spora yatkınlığını artırmak istiyoruz. Yeni projeler ile ilgili olarak Keles Belediyesi ile M. Şengeldi Bireysel Akademi birlikte hareket edecek” dedi.