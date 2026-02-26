Kayseri Ticaret Odası (KTO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Küresel ekonomide 'eski dünya' düzeninin sona erdiğini ve yeni bir dönemin başladığını belirten Başkan Ömer Gülsoy, 'Enflasyonu düşürürken üretimin çarklarını yavaşlatmamalıyız. Marmara'nın sanayi yükünü hafifletecek Mega Endüstri Bölgeleri ile Kayseri'yi dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeye kararlıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; üretmeye mecburuz' dedi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Şubat Ayı olağan meclis toplantısı M.Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan başkanlığında gerçekleştirilen Şubat ayı olağan meclis toplantısına; KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KTO Yönetim Kurulu Üyeleri, meclis ve komite üyeleri, Meclis Başkanlık Divan üyeleri ile Basın mensupları katıldı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantıda Şubat ayında gerçekleştirilen faaliyetler ele alındı. Görüşülen gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere kürsüye gelen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, konuşmasına Cumhuriyet tarihimizin en büyük felaketi olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere değinerek başladı. Depremin üzerinden zaman geçse de acısının taze olduğunu vurgulayan Gülsoy, şu ifadeleri kullandı: 'Depremin kalplerimizde bıraktığı o derin sızı hiç dinmedi. Bu büyük yıkımda yitirdiğimiz canlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine bir kez daha sabırlar diliyorum. Yüce Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.'

'ESKİ DÜNYA BİTTİ, YENİ KURALLAR YAZILIYOR'

Küresel ekonomideki dönüşüme dikkat çeken Gülsoy, 'Dünya ekonomisi artık bildiğimiz o güvenli limanlardan hızla uzaklaşıyor. Ticaretin baskı altına alındığı, kaynak rekabetinin sertleştiği ve bölgesel dengelerin kökten sarsıldığı 'yeni ve oldukça zorlu' bir dönemin tam ortasındayız. Eski ezberler artık bozuldu; yerini belirsizliğe ve stratejik hamlelere bıraktı. Dünya Bankası ve Dünya Ekonomik Forumu'nun 2026 raporlarının da fısıldadığı gibi; artık 'eski dünya' bitti. Yapay zeka artık sadece bir yazılım değil, ekonominin ve ulusal güvenliğin yeni cephesidir. Küresel su krizi ve iklim şokları ise artık sadece çevrecilerin değil, sanayicinin doğrudan 'ekonomik iflas' riskidir. Bu dönüşümün yakıtı olan Kritik Mineraller ve Enerji Güvenliği üzerindeki kavga ise dünyayı çok kutuplu, sert bir rekabet alanına çeviriyor. Dünya artık Ticaret Korumacılığına yöneliyor. Serbest ticaretin yerini gümrük duvarları alıyor. Bu tablo bize şunu söylüyor. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, dijitalleşmeyi sadece konuşmakla kalmayıp hayatın içine sokmak ve dayanıklılığımızı artırmak mecburiyetindeyiz. Türkiye olarak bu dönüşümün sadece izleyicisi değil, oyun kurucularından biri olma iradesini hep birlikte göstermeliyiz. Özellikle 'Sınırda Karbon Düzenlemesi' gibi başlıkları sadece bürokratik bir engel olarak görmeyelim. Eğer süreci doğru yönetebilirsek, bu yeşil dönüşümü bir 'rekabet avantajına' çevirebilir ve dünya pazarlarında rakiplerimizin önüne geçebiliriz.' ifadelerini kullandı.

'GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENMELİ, VİZE DUVARI YIKILMALI'

Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizin bel kemiğini, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisinin oluşturduğuna vurgu yapan Gülsoy, 'Bugün Türk iş dünyasının küresel rekabet gücü önündeki en haksız engel vize sorunudur. Bu sadece bir seyahat özgürlüğü meselesi değil; ticaretin akışını bozan teknik bir engeldir. AB ile müzakere sürecinin yeniden canlanmasını memnuniyetle karşılıyor ancak artık laf değil, somut adımlar beklediğimizi buradan bir kez daha ilan ediyoruz.' diye konuştu.

'MARMARA'NIN YÜKÜNÜ ANADOLU OMUZLAYACAK'

2019 yılından bu yana savundukları 'Orta Anadolu Üretim Havzası' projesinin hayata geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gülsoy, şunları söyledi:

'Sanayinin Marmara'ya sıkışıp kalması büyük bir riskti. 16 Ocak'ta yürürlüğe giren 'Mega Endüstri Bölgeleri Master Planı', tam da bizim yıllardır hayalini kurduğumuz o havza modelinin ta kendisidir. Marmara'nın deprem yükünü hafifletecek bu planla; Kayseri, Aksaray, Konya, Niğde ve Yozgat gibi illerimiz Türkiye'nin yeni ekonomik kalbi oluyor. Tam 59 bin hektarlık bir alandan bahsediyoruz; bu, mevcut OSB'lerimizin 16 katı büyüklüğünde devasa bir yatırım sahasıdır! Bu proje ile 1960'lardan bu yana devam eden iç göç inşallah duracak, Anadolu'nun evlatları kendi topraklarında iş sahibi olacaktır. Bu devrim niteliğindeki adımı hayata geçiren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'a şahsım ve şehrim adına şükranlarımı sunuyorum.'

'ENFLASYONU DÜŞÜRÜRKEN ÜRETİMİN ÇARKLARINI YAVAŞLATMAMALIYIZ'

Ekonomi yönetiminin enflasyon hedeflerini desteklediklerini ancak üretimin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Gülsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Merkez Bankası'nın yüzde 16'lık yıl sonu hedefini korumasını kararlılık göstergesi olarak görüyoruz. Ancak şu hassas dengenin altını çizmek zorundayım: Enflasyonu düşürürken üretimin çarklarını yavaşlatmamalıyız. Fiyat istikrarı ile üretim sürdürülebilirliği arasındaki o ince çizgiyi korumak zorundayız. BDDK'nın kredi kartı kısıtlamalarını anlıyoruz ancak bunun küçük işletmeler ve iç talep üzerindeki baskısı dikkatle izlenmelidir.'

SANAYİCİYE 100 MİLYAR TL'LİK CAN SUYU

Üreticinin enflasyon ve enerji maliyetleriyle savaş verdiğini hatırlatan Başkan Gülsoy, yeni açıklanan finansman paketine dair, '100 Milyar TL'lik dev finansman paketi ve işletme başına 50 milyon TL limitli imkan, tam da ihtiyacımız olan 'can suyu'dur. Açıklanan uygun koşullu kredi paketi, aynı zamanda hükümetin iş dünyasının sesine kulak verdiğinin önemli bir göstergesidir. Kayseri iş dünyası olarak, sürdürülebilir büyüme ve istihdam kapasitemizi artıracak bu kıymetli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız sadece günü kurtarmak değil, geleceğin üretim ekosistemini inşa etmektir. ' dedi.

GÜLSOY'DAN ATATÜRK'ÜN VİZYONUNA VURGU: 'ÜRETMEYE MECBURUZ'

Türkiye'nin yaşadığı zorlu süreçlere rağmen umutsuzluğa yer olmadığını vurgulayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri iş dünyasının 'karamsarlık' yerine 'çalışma' odaklı vizyonunu hatırlattı.

Ülke ekonomisine duyulan güveni dile getiren Gülsoy, 'Ülkemiz krizlerden, pandemiden ve asrın felaketi depremlerden geçti; hala da sınanmaya devam ediyoruz. Fakat biz meseleye hiçbir zaman karamsarlık penceresinden bakmadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi; 'Üretmeye mecburuz!' Kayseri iş dünyası olarak, ülkemizin ekonomik gücünü artırmak için ortak akılla, durmadan ve yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz.' diye konuştu.

Konuşmasının sonunda oda faaliyetlerine yer veren Gülsoy, ' Bizim amacımız Kayseri'nin adını her platformda en yukarıya taşımak ve üyelerimizin ticaretine değer katmaktır.' ifadelerini kullandı.