Bursa'da Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 13 kısım halinde toplam 732 ton yem hammaddesi ve yem katkı maddesi alımı için 9 Mart 2026'da açık ihale düzenleyecek. İhaleye teklifler EKAP üzerinden elektronik ortamda verilecek.

BURSA (İGFA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yem hammaddeleri ve yem katkı maddeleri alımı için ihaleye çıkıyor.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre ihale, 13 kısım halinde toplam 732 tonluk alımı kapsayan ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesi kapsamında istisna hükümlerine göre, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esasları çerçevesinde gerçekleştirilecek.

İHALE 9 MART'TA

Açık ihale usulüyle yapılacak ihale, 9 Mart 2026 tarihinde saat 11.00'de Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü İdari Binası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Teslimatlar, teknik şartnamede belirtilen termin planına göre işletme depolarına yapılacak.

Teklif verecek isteklilerin dokümanı e-imza ile indirerek, tekliflerini yine elektronik ortamda EKAP üzerinden göndermeleri zorunlu olacak.

İstekliler, teklif bedelinin en az yüzde 3'ü oranında geçici teminat sunacak.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ise ihale tarihinden itibaren 60 takvim günü olarak belirlendi.