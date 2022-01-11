Üniversite Yönetiminden Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret...

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, Rektör Yardımcılarımız Prof. Dr. Güven Özdem ve Prof. Dr. Hüseyin Peker, Giresun Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas ile Dekan Yardımcısı ve Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Feridunoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette, Giresun Gazeteciler Cemiyeti üyesi çok sayıda gazeteci de hazır bulundu.

Rektörümüz adına Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram'a çiçek ve çikolata ikram eden Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Güven Özdem, basın çalışanlarının bu özel gününü kutlayarak; "Zor şartlar altında kamu hizmeti sunmaya çalışan değerli basın mensubu arkadaşlarımızı hem tebrik ediyorum hem de Üniversitemizin çalışmalarına verdiği destek dolayısıyla yerel gazeteci arkadaşlarımıza bir kere daha ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hüseyin Peker de yaptığı konuşmada, gazetecilik mesleğinin halkın doğru, tarafsız ve gerçek haber alma ihtiyacını karşılama yönüyle çok kutsal bir yönü olduğuna vurgu yaparak,"ilimizde görev yapan gazeteciler başta olmak üzere bu işin hakkını veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas ise, "Fakülte olarak yerel basınımıza her zaman imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya hazırız. Hizmetiçi eğitimler başta olmak üzere, cemiyet üzerinden yapılacak işbirliği protokolleri ile birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum. Tüm gazeteci arkadaşların bu özel gününü yürekten kutluyorum" dedi.

Gazetecilik Bölüm Başkanı Dr. Öğr.Üyesi Cem Feridunoğlu ise, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün 212 sayılı Meslek Kanununun kabul edilmesiyle birlikte önce bayram olarak daha sonra da özel gün olarak kutlanmaya başladığını hatırlatarak, gazetecilik bölümü öğrencilerinin ilimiz basınına önemli katkılar vermeye başladığını ifade etti.

Ziyarette söz alan Giresun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bekir Bayram ise, "Bu nazik ziyaretleri sebebiyle Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Güven Özdem ve beraberindeki güzide heyete çok teşekkür ediyorum. Cemiyet olarak Üniversitemizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz" dedi.

Ziyaret daha sonra toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.