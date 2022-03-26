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Orhan Uğuroğlu AKP'nin 20 yılını Köşesine Sıkıştırdı(!)

Gazeteci-Yazar Orhan Uğuroğlu Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşeyazısında AKP İktidarının 20 yıllık geçmişinin neler yaptığını madde madde ironi yaparak özetledi. "Seçimleri kazanmayı rüyanızda görürsünüz" başlığı ile yayınladı.

MEDYA 26.03.2022, 07:21 26.03.2022, 15:02 Murat Aydın
Orhan Uğuroğlu AKP'nin 20 yılını Köşesine Sıkıştırdı(!)

Gazeteci-Yazar Orhan Uğuroğlu Yeniçağ Gazetesi'ndeki köşeyazısında AKP İktidarının 20 yıllık geçmişinin neler yaptığını madde madde ironi yaparak özetledi.  Yeniçağ Gazetesi'nin Ankara temsilcilığı görevini de yürüten Orhan Uğuroğlu, siyaset dünyasında olup bitenleri kulis bilgilerine varana kadar en iyi şekilde ortaya çıkarıp kamu oyun aydınlatmasıyla biliniyor. İşte orhan Uğuroğlu'nun köşesinde yer alan yazısında sorguladığı 20 yıllık AKP iktidarı ile ilgili maddeleri şöyle sıraladı: 

"SEÇİMLERİ KAZANMAYI RÜYANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ"

2002'den 2018'e 16 yıl, ucube tek adam rejiminin başladığı Haziran 2018'den günümüze yaklaşık 20 yıldır tek başına ülkeyi yöneten AKP iktidarının uygulamalarını özetledim:

Dış güçlere biat et,

Söylemini kin ve öfke ile beyan et

İktidarını MHP ile tanzim et,

Demokrasiyi tahrip et,

Ayakları baş, başları ayak et,

Devleti partili liyakatsiz kadrolarınla yönet,

Gündemi sanal sorunlarla meşgul et,

Ata'sına düşman cemaat ve tarikatları müdafaa et,

Milli kahramanlarımıza kahret,

Milli bayramlarını terk et,

Orduya bulaştır siyaset,

Vatan toprağı 20 Türk adasını Yunana devret,

Vatan toprağına Yunan bayrağı çekilmesini seyret,

Ekonomiyi berbat et,

Borçlanmayı, kredili yaşamı, faizleri teşvik et,

Halkın sorunlarını göz ardı et,

Millete hayatı zindan et,

Doları kıymetlendir, Türk parasını değersiz et,

Rüşveti ve yolsuzluğu hasır altı et,

Ticari ahlakı yok et,

Kuyrukları var et,

Enflasyonu millete bela et,

İhracat patladı diye ithalatı görünmez et,

Dış ticaret açığını seyret,

560 milyar dış borcu doğmamış çocuklarımıza devret,

İşsizliği milletin başına dert et,

Üretim ve istihdamı olmayan rant ekonomisi icat et,

Borçlanmayı ve israfı teşvik et,

Betona yatırım ile inşaat üret,

Milli serveti inşaat sektörüne bloke et,

Deli Dumrul usulü köprüler, yollar, havaalanları, hastaneler inşa et,

Geçmeyen, kullanmayan vatandaşlardan da paraları tahsil et,

Milli şirketleri yabancılara satarak milli serveti yok et,

Bankacılık sistemini, limanları, tank paleti, borsa İstanbul'u yabancılara devret,

Ekonomiyi yüksek tefeci faizleri ile idare et,

"Faiz sebep, enflasyon sonuç" diye ekonomiyi felç et,

128 milyar doları rantiyecilere ikram et,

Merkez Bankasının bağımsızlığını kaybet,

Yabancıları 250 bin dolar ile toprak ve mülk edinme hakkı ile davet et,

Yakın bürokratlarına 4'er 5'er maaş tahsis et,

Tarım ve hayvancılığı yok et,

Köylüyü, çiftçiyi mağdur et,

Yabancı ülkelerin çiftçilerini zengin et,

Emeklilikte yaşa takılan EYT'lileri açlığa mahkûm et,

Emekliyi, dar gelirliyi, asgari ücretliyi sosyal yardımlara muhtaç et,

Devlet yatırımlarını, limanlarını özelleştirme adı altında talan et,

Milli serveti sığınmacılara hediye et,

Demografik yapıyı ve ulus devlet anlayışını yok et,

Milli eğitimi ve milli kültürümüzü tahrip et,

Tarihi eserleri ve koruma alanlarını talan et,

Kültür mirasını yok et,

Anayasanın laik devlet anlayışını yok et,

Sürekli dini söylemleri telaffuz et,

Cemaat ve tarikatları baş tacı et,

Atatürk düşmanları ile el ele yaratırdınız Diyanet,

Laikliğe ediliyor her fırsatta ihanet,

Fakirliğin İslami yönünü millete telkin et,

Saraylarda lüks yaşama devam et,

Senin ve ailenin yurt dışında mal varlığı olmadığını ispat et,

Aile vakıflarındaki servetlerin kaynağını beyan et,

Diplomanın orijinalini ispat et,

Sınırımızda terör devleti kurulmasına müsaade et,

Kahpe Trump'ın alçakça mektubunu baş tacı et,

Adaleti siyasete payanda et,

Basını yandaş et,

Yandaş televizyon ve gazeteleri kamu reklamları ile beslet,

Özgür gazetecileri söylemlerin ve yargıya şikayetlerin ile tehdit et,

Korku rejimi oluştur, karşı çıkanı, eleştireni hatta siyasetçileri mahkum et,

Direnen olursa Silivri'ye emanet et,

Kozmik oda belgelerini FETÖ'cülere devret,

Rant ekonomisi ile 5'li çeteni ihya et,

Zengin daha zengin, fakiri daha fakir et,

Türkiye Büyük Millet Meclisini itibarsız et,

Kanun, kural tanıma bildiğin yolda devam et,

Hataları bürokratlara, bakanlarına, damadına mal et,

Görevlerinden affet,

"Dediklerimi yapmıyorlar" diye bürokratları, bakanları azlet

Onları da halka şikâyet et,

Yenisini ata yoluna devam et,

Sonunda mücbir bir durum icat et,

YSK'yı anayasayı çiğnemeye alet et,

Bağımsız ve tarafsız yargıyı yok et,

Tüm bu gerçekler ortaya çıksa bile derhal inkâr et,

"Aldatıldık" diye ağlak, ağlak, isyan et,

Suçu yol arkadaşına at, paralel yapı ilan et,

Yüksek Seçim Kurulunu, yandaş seçim kurulu ilan et,

- İster; Anayasayı çiğneyip Recep Tayyip Erdoğan'ı üçüncü kez aday yapıp hukuku katledin

İster; erken seçim yapıp Erdoğan'ın hukuken tescilli adaylığını ilan edin,

Ne yaparsanız yapın, kader ağlarını AKP iktidarı için ördü ki;

Seçimleri kazanmayı rüyanızda görürsünüz…

ORHAN UĞUROĞLU'NUN YAZISI 

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