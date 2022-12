Kültür Yolculuğu’nda gündem Giresun oldu

Mavi Karadeniz TV ekranlarında Sadi Toygar ve Gülsen Akyol Mutlu 'un hazırlayıp sunduğu Kültür Yolculuğu Programı'na Giresun Medya Platformu Başkanı ve Medya Giresun Sitesi imtiyaz sahibi İbrahim Balcıoğlu, Vatan Giresun Gazetesi Temsilcisi Aydın Kömürcü ve Kültür Bakanlığı Yerel Sanatçısı Yasin Yeşil’in konuk olarak katıldı. Programda gündemdeki birçok konuya değinme fırsatı bulan konuklar bu konulardaki fikirlerini açıklıkla beyan ettiler.

Giresun Medya Platformu Başkanı İbrahim Balcıoğlu Giresun genel gündemi değerlendirerek “Giresun’un bugünlerde ele alınan en büyük sorunu Eski Rektörlük binasının Üniversiteden alınarak Valiliğe devredilmesidir. Devletin iki kurumu arasındaki bu çekişme her şeyi olumsuz etkiliyor. Bu sorunu bir an evvel rektörlük, valilik, belediye ve siyasetçiler kendi aralarında halletmelidirler. Giresun bu iç çekişmelerle uğraşırken dev kurvaziyer gemileri Trabzon ve Ordu Limanları arasında tur atıyor ama bize uğramıyorlar. Biz limandaki silolarımızı kapatıp yıkarken Türkiye dünyaya tahıl taşıma derdinde. Eğribel Tüneli ve çevre yollarının bir an önce bitirilerek tam kapasite hizmete alınması gerekiyor. Tirebolu Gümüşhane Karayolu çift şerit ve bölünmüş yol haline getirilmeli. 200 yıllık hayalimiz olan Tirebolu Demiryolu yapılmalıdır” dedi. Balcıoğlu Pazar günü yapılacak 11.Tirebolu Kültür ve Sanat Günleri için hemşerilerini programa davet etti.

Gazeteci ve STK Temsilcisi Aydın Kömürcü ise Giresunspor’un içinde bulunduğu maddi sıkıntıyı gündeme getirerek bu sıkıntının halledilmesinde elini taşın altına sokan GESOB Başkanı Ali Kara ve diğerlerine teşekkür ederek “Bu sorun halledilmeseydi altın değerinde 3 puanımız silinecekti. Belki de bu 3 puan sayesinde ligde kalacağız. Giresunspor’un maddi sorununun kalıcı olarak halledilmesi gerekir” dedi.

Yerel Sanatçı Yasin Yeşil ise yeni albümünü tanıttı. Bu albümden ve eski albümlerinden parçalar okuyarak programa renk kattı. Yeşil, Giresun ve yöresine ait müzik eserlerinin söz yazarlarını ve bestekârlarını yöre ile buluşturan ve yazılan eserlerin bestekârlarına aidiyetinin altını çizerek başkalarının emeği olmadan, bir başkasının eserini kendi eseri gibi sahiplenilmesine karşı olduğunu aktardı.

Program Yapımcısı Sadi Toygar ve Gülsen Akyol Mutlu programa katılanlara ve programın ana sponsoru ŞEBİNSİAD Derneği Başkanı Müjdat Karayılan ve yönetim kurulu ile reklam desteği veren firmalara teşekkür etti. Mavi Karadeniz Tv Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Kuş programı ziyaret ederek programa başarı diledi.

Haber: Gülsen Mutlu Akyol / Şebinkarahisar Ajans