İnsanların yaptığı yanlışlar Noksanlar Kenti'nde!

Noksanlar Kenti Radyosu Sahibi Tolga Türkmen ile Noksanlar Kentini konuştuk. Noksanlar kendi ismi nereden geldi, Noksanlar Kenti’ni nasıl izleyebilirsiniz, yayınlarında neler var, hangi tür müzikleri dinleyebilirsiniz? Dijital yayın yapan Lavinya dergisinin içeriğinde neler var. Neden derginin adı Lavinya. Lavinya ne anlama geliyor? Genç girişimci Tolga Türkmen yaptığımız söyleşide Noksanlar Kenti Radyosu ve Lavinya dergisi ile önemli konularda fikir alışverişinde bulundu.

Murat Aydın: Tolga Türkmen, kimdir?

Tolga Türkmen: 1994 doğumluyum, İstanbulda yaşıyorum.. Lise okuduktan sonra eğitime ara vermeyi düşündüm, Çünkü bana göre eğitim sistemimizde oluşan sürekli değişiklilik bize robot üretmeyi değil, robotlaşmayı öğretti malesef ki.. Bu yüzden hayallerimin daha zengin olduğunu düşünerek onlara yoğunlaştım. Ve bu moda bürünerek devam ediyorum.

Murat Aydın: Noksanlar Kenti ismi neyi algılatıyor. Bu ismi alırken, yaşadığınız kentte, bulunan eksiklikleri ortaya koymak için mi böyle bir isim algısı geldi aklınıza.?

Tolga Türkmen: Yaşadığım kentten değil ama muhakkak bu ismi almamda etkisi olmuştur.

Benim Noksanlar Kenti olarak bu ismi almamdaki sebep hayatımızda olan değişiklikler, farklılıklar ve eksiklikler hiç bitmeyecek. Bu aşk hayatımızda, maddi anlamda, iş anlamında gibi. Bu yüzden bu ismi seçtim. Çünkü insanlara birşey servis ederken gerçekten isim büyük önem arz ediyor. Şimdiye dönüp baktığımda gerçekten isim işin hakkını vermiş konumda.

Murat Aydın: Radyo’da ‘Noksan’ olarak görülen bir program var mı. Hangi Noksanları içeren programlar yapılıyor.?

Tolga Türkmen: Noksan isimli bir program yoktur. Fakat benim program adım diyebiliriz.

Yayınlarımız genel olarak, yalnızlığımız ve insanların yaptığı yanlışlar diyebiliriz. Çünkü baktığımızda günümüze kendimize iyi gelen şeyleri yapsak bile, kimse bizi düşünmüyor.

İnandığım yerden kırılıyoruz ve bunu hep inandıklarımız yapıyor. Şiirler okuyor, sohbetler ediyoruz. Şarkılarımızı dinleyerek ve dinleterek geceye veda ediyoruz.

Murat Aydın: Noksanlar Kenti Radyosu hangi uygulamalarda dinlenip izlenebiliyor?

Tolga Türkmen: Bizler internet radyosuyuz fakat ulaşılması çok kolay bir radyoyuz.

Noksanlar Kentini ; Web sitesi üzerinden dinleyebilirsiniz ayrıca 17 uygulamada dinleyebilirsiniz. Radioly, Türkçe Radyo, Radyo Kulesi, Volume Play, Radyo Gemisi gibi uygulamalarımız üzerinden dinlenmektedir. Detaylı uygulamalarımızı görmek için Noksanlar Kenti instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.

Murat Aydın: Hangi günler özel yayınlarınız var. Bu özel yayınların konusu nedir?

Tolga Türkmen: Hepimizin yayın günleri var aslında, yani düzenli bir takvimimiz mevcuttur.

Salı ve Cumartesi benim. Perşembe akşamları sevgili Ali Asker'in yayınları. Ayrıca Çarşamba akşamları radyo tiyatrosu vardır. Bunların dışında, bazen yayın dışında canımız sıkılırsa yayınlar yapıyoruz. Veya yılbaşı gibi özel günlerde yapıyoruz.

Murat Aydın: Müzikler yayınları eskiye yönelik te olsa, canlı mı, yani bir izleyici, ben şu sanatçıdan şu parçayı istiyorum diye istek yapabiliyor mu?

Tolga Türkmen: Evet. yayında dinleyicilerimiz dilediği gibi şarkı istemekte özgürlerdir.

Listemizde yoksa eğer, şarkı arasında listemize ekliyor ve yayında paylaşıyoruz.

Murat Aydın: Siz genç bir girişimci olarak, bugün gençlerin durumunu nasıl görüyorsunuz. Türkiye’de eğitim yeterli mi?

Tolga Türkmen: Son dönemlerde okullara çok gidiyorum. Söyleşilerimi yapıyorum ve bazen gerçekten iyi ki okumamışım diyorum. İnsanların bir fikri yok. Bu genel anlamda böyle. Saatlerce konuşuyorsunuz sonucunda kimse bir şey soramıyor. Sorarsam başıma iş alırım endişesi yaşıyor. Gerçekten robotlaşıyoruz. Ve bu durum çok korkutucu. Hep şunu söylerim.

Okumayın demiyorum. Fakat eğitiminizin yayında başka bir konuda da eğiliminiz olsun.

Murat Aydın: Üniversitelerde hangi konularda seminer veriyorsunuz?. Verdiğiniz seminerlerde, gençlerin yaklaşımları nasıl oluyor. Gençlerin fikirlerinize bakışını nasıl yorumluyorsunuz?

Tolga Türkmen: Heveslendiklerini görüyorum. İç çektiklerinide gözlerinden hissediyorum. Ama konunun başında mücadeleyi ve nasıl o oluşumlarının gerçekleştiğini anlattığımda ben yapamam, ben sıkılırıma dönüyor mevzu. Ee sanırım bizim toplumumuzda hazırcılık halen devam ediyor.

Murat Aydın: Bir dinleyici Radyonuza ulaşabilmek için ne yapmalı. Nasıl bir arama gerçekleştirmeli. Frekansınız nedir?

Tolga Türkmen: Ulaşımı zor insanlar değiliz.

Dinleyicilerimiz direkt bizlerle temas kurabiliyorlar. Samimiyetimiz, hislerimiz gerçek.

Ama şöyle diyelim, www.noksanlarkenti.com adresi üzerinden iletişim kurabilirler.

noksanlarkenti instagram adresi üzerinden iletişim kurabilirler. Muhakkak dönüş sağlıyoruz.

Murat Aydın: Lavinya dergisi, şu anda dijital yayın yapıyor. Bir dergi için Lavinya nereden aklınıza geldi. Lavinya’nın anlamı nedir?

Tolga Türkmen: Lavinya, Herkesin konuştuğu toplumda şairler neden sussun? sloganımızın kısaltmasıdır diyebiliriz... Lavinya ölüm çiçeği demektir. Aynı zamanda rahmetle andığımız Özdemi Asaf'ın güzel bir şiiridir. Dergimiz edebi ağırlıklı bir dergi olduğu için ve bize yakışacağını düşündüğümüz için bu ismi koyduk. Gayette memnunuz, içimize, giysimize oldukça sindi.

Murat Aydın: Lavinya dergisini basılı olarak da çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Tolga Türkmen: Basılı dergi olmasını evet isteriz. Ama günümüzün şartları buna izin vermiyor.

Ve çağımız artık internet çağımız, basılıdan ziyade internet üzerinden daha fazla ve farklı bir kesime ulaşıyoruz. Şöyle basım düşünüyoruz. Özel sayı. Veya 2 ayda 1 gibi çıkarabiliriz. Ama önce ülkece bir rahat nefes alırsak tabi.

Murat Aydın: TV Programlarına katıldığınızı söylediniz. TV programlarında hangi konularda yürütülen tartışmalara katılıyorsunuz. Hangi televizyonlarda, hangi programlara katılıyorsunuz?

Tolga Türkmen: Aslında siyasi bir kimliğimin olmaması beni hep rahatlattı.

Katıldığım programlarda kendimden ve yaptığım işlerden bahsettim.

( Üniversite Tv, Business Channel Tv, Gurbet Tv ) gibi kanallara çıktım.

Murat Aydın: Bu gün televizyonlarda özellikle gazeteci kimlikleriyle çıkıp siyasi parti savunan kişilerle ilgili düşünceniz nedir?.

Tolga Türkmen: Beni konuk aldığınız için teşekkür ederim.

Okurlarınıza, sevenlerimize ayrıca teşekkür ederim.

İnandığınız yoldan, inandığımız yoldan dönmeyelim. İnsanların söylemleri sadece kendilerini ilgilendirir. Bizlerin düşündükleri her zaman kıymetli. Düşünebiliyorsak, hayal edebiliriz.

Hayal edebiliyorsak, başarmamız için son bir adım kalmış demektir. O adımı atabilirsin.