Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazeteleri 23. Yıl Gecesi Kutlandı...

Bayrampaşa'nın en eski en etkili ve en objektif bağımsız ilçe ve Bölge gazeteleri Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazeteleri 23.Yıl dönüm gecesi Tuna Sosyal Tesislerinde Kutlandı... Geceye ilgi yoğundu. Bayrampaşa Beledeyi Başkanı Atilla Aydıner'inde katıldığı geceye, bürokrasi ve iş dünyasından çak sayıda katılım oldu. Geceye aydınSes Medya'yı temsilen aydınSes Medya Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci Yazar Murat Aydın katıldı.

Gecede, BayrampaşaHaber Gazetesi sahibi ve Yayın Yönetmeni davet sahibi Yılmaz Birinci aptığı hoşgeldiniz konuşmasında, katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti. Belediye Başkanı Atila Aydıner'de konuşmasında Bayrampaşa gazetesinin haberciliğini takdir ettiğini ifade ederek, Yılmaz Birinci'ye başarılar diledi.

Yeşilçam sanatçılarının ve Türk dünyası sevdalıların gazete okurlarıyla buluşturulduğu anlamlı geceye katılımlar şöyle sıralandı:

İBB İtfaiye daire başkanı Remzi Albayrak, Belediye başkanı Atila Aydıner, Belediye Başkan yardımcısı Gökhan Balekoğlu, C.B Danışma kurulu üyesi Ali Özdemir, İlçe Müftüsü Recep Eren, Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Dr. Yılmaz Ergin, 24.dönem Milletvekili Prof Dr. Pelin Gündeş Bakır, Umay Ana Derneği başkanı Prof Dr. Mualla Uydu Yücel, Belediye Meclis üyeleri Av. Atilla Özen, Tufan Babar, Gökhan Dal ,Recep Kurtuluş,

BSRTB derneği başkanı Suat Nurkan, Vatan Şehit Aileleri derneği başkanı Aytülü Kirazaldı.Kadri Sancaktar, Adalet Partisi İstanbul İl başkanı Ercan Canpolat, Ak Parti ilçe başkanı Ersin Saçlı, AP ilçe başkanı Ahmet Yazıcı, İyi Parti kurucu ilçe başkanı Milletvekili a. adayı Raif Güler, Mevcut ilçe başkanı Günel Güzelavcı, BBP Eyüp ilçe başkanı Kemal Kahveci, MHP Eyüpsultan ilçe başkan vekili, Halil Türkan, MÇP ilçe (e) başkanı Ali Ulus, CHP, AKP, Deva Partisi, Memleket Partisi, Büyük Birlik Partisi, ilçe temsilcileri, Amatör Spor Kulüpler federasyonu genel sekreteri Yasin Koç, Çepni dernekler federasyon başkanı Muhammet Arif Genç, Türk Dünyası derneği başkanı Metin Özkan, Gagauzlar derneği başkanı Necdet Ertuğrul,

Efsane Muhtar Alattin Korkmaz, Rumeliler derneği şube başkanı Metin Altıntaş, Tokatlılar derneği başkanı Ahmet Selim Aslan, Bayburtlular derneği başkanı Selahattin Berker, Giresun Gönüllüleri Derneği Başkanı Tülay Tahmaz, Kanatlar dermeği başkanı Caner Çokçeken, Polis derneği başkan vekili Ali Rıza Tünay, Samsunlular dernekler federasyon kurucu başkanı Erdal Aslan, Trabzon dernekler federasyonu başkan yardımcısı Mustafa Sarı, Akyaryum AVM Genel müdürü Murat Cenger,CHP 27. Dönem Milletvekili adayı Mersin Balkan,Bağımsız Milletvekili adayı Mehmet Küçükcömmen, Yapımcı yönetmen Organizatör Burhan Zorlu, Tiyatrocu Yusuf Öztürk, Ses Sanatçısı, Günay Naiboğlu, Sinema ve Dizi film sanatçıları, Yavuz Karakaş, Serpil Alkan, Mehmet Yüksel, Tolga Öz, Ertan Güntav, Bekir Aslantaş ,Alattin Karababa, İsmail Ölçerman’ın yanı sıra

Gazeteci yazarlar Aydınses Medya Sahibi ve Yayın Yönetmeni Murat Aydın, Tv altın borsa Ekonomi yorumcusu İslam Memiş, Burak İğlikçi , Yeliz Şenyerli,Serkan Deniz ,Osman Tarlacı,Türk dünyası özel ödül tasarımcısı Osmar Cristal firma sahibi Osman Duman,İstanbul Giresun spor kulübü başkanı İsmail Yalçın, ve bir çok seçkin davetliler katıldı.

Tiyatrocu İlyas Çağlayan’ın ön sunumuyla başlayan TV Programcısı Ahmet Güney’in sunumuyla devam eden programda Gazetelerin Kurucusu Gazeteci Yazar Yılmaz Birinci, Daire Başkanı Remzi Albayrak ve Belediye Başkanı Atilla Aydıner yaptıkları anlamlı konuşmalar ardından Açık arttırmaya sunulan Atatürk Portresini en yüksek teklif ile AP İl Başkanı Ercan Canpolat alırken, Osmanlı Tuğrasını ise, Fuar organizatörü işadamı Şenol Yazıcı en yüksek teklifi vererek elde etti.

Kırım Türküleriyle sahne alan sanatçı Günay Naiboğlu seslendirdiği güzel parçalarla davetlilerin büyük beğenisini aldı. Program sonunda maddi manevi katkıları olan emeği geçenlere plaket taktim edilirken programa katılan şehit ailelerine çiçek taktim edildi ve hatıra fotoğraf çektirilmesiyle program son buldu.

AydınSes Gazetesi ve Aydınses Medya olarak Yılmaz Birinci'ye başarılar diliyor, yayınlarının en verimli şekilde devamını diliyorum... Gazeteci Yazar Murat Aydın

Kaynak: Bayrampaşa ve Haber İstanbul Gazeteleri