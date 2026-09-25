Arnavutköy’de kentsel yenileme çalışmaları sahadaki uygulamalarla hız kazandı. Belediye iştirak şirketi ARKENT AŞ tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hak sahipleriyle anlaşma sağlanan binalarda yıkımlar gerçekleştirilirken, son 2 yılda ilçe genelinde 2 bin 200 konutun dönüşüm süreci başlatıldı. Yıkımların ardından yeni konut projeleri de etaplar halinde hayata geçiriliyor.

Arnavutköy’de mevcut yapı stokunun yenilenmesi ve depreme karşı daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla yürütülen kentsel yenileme çalışmaları devam ediyor. Arnavutköy Belediyesi iştirak şirketi ARKENT AŞ tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında, hak sahipleriyle uzlaşma sağlanan yapılarda tahliye ve hazırlık süreçlerinin tamamlanmasının ardından yıkımlar gerçekleştiriliyor.

Kontrollü şekilde gerçekleştirilen yıkımların ardından dönüşüm alanlarında yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalar başlatılıyor. Süreçte yalnızca mevcut yapıların yenilenmesi değil; güncel yapı standartlarına uygun, çevre düzenlemeleri ve ortak kullanım alanlarıyla bütünleşen daha güvenli ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

2 Yılda 2 Bin 200 Konutun Dönüşüm Süreci Başlatıldı

Arnavutköy Belediyesi, iştirak şirketi ARKENT AŞ aracılığıyla yürüttüğü kentsel yenileme çalışmaları kapsamında son 2 yılda 2 bin 200 konutun dönüşüm sürecini başlattı. İlçenin farklı mahallelerine yayılan çalışmalar, bina bazlı uygulamaların yanı sıra ada ve bölge ölçeğinde hazırlanan projelerle sürdürülüyor.

Hak sahipleriyle yürütülen görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılan yapılarda sözleşme ve tahliye işlemleri tamamlanarak yıkım aşamasına geçiliyor. Yıkımların ardından ise bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan yeni konut projelerinin uygulama süreci başlatılıyor.

İmrahor’da Yeni Bir Dönüşüm Daha Başladı

Kentsel yenileme çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü İmrahor Mahallesi’nde, hak sahipleriyle daha önce anlaşma sağlanan yeni bir alanda yıkım çalışmalarına başlandı. Dönüşüm alanındaki eski ve güvenli olmayan yapıların kontrollü şekilde yıkılmasıyla birlikte bölgenin yenilenmesine yönelik yeni bir aşamaya geçildi.