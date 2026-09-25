ANKARA (İGFA) -Anayasa Mahkemesi önünde seyyanen zam talebiyle düzenlenen eylemde, ekonomik sıkıntıları dile getiren 60 yaşındaki emekli polis Ali Şekeroğlu intihar ederek hayatını kaybetti. Siyasi temsilciler, TMMOB, sendika ve konfederasyonlar tarafından tepkiyle karşılanan olay sonrası emeklilerin yaşadığı yoksulluğa ve geçim sorunlarına dikkat çekildi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde seyyanen zam talebiyle düzenlenen eylemde acı bir trajedi yaşandı. Eylem esnasında beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulunan 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'ndan acı haber geldi.

'Ben artık bu işten vazgeçtim' dediği duyulan emekli, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

'MİLYONLARCA EMEKLİ İNSANCA YAŞAM İSTİYOR'

CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı, 'Geçinemiyorum' diyerek yaşadığı ekonomik sıkıntıyı dile getiren emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara dikkat çekti.

CHP'li Sarı, emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, milyonlarca emeklinin yıllarca çalıştıktan sonra insan onuruna yaraşır bir gelir ve insanca yaşam talep ettiğini söyledi. Sarı, paylaşımında emeklileri yoksulluğa mahkûm ettiğini savunduğu ekonomik politikaların siyasi sorumluluğunun göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Emeklilerin uzun süredir dile getirdiği 'geçinemiyoruz' çağrısının duyulması gerektiğini ifade eden Sarı, Ali Şekeroğlu'nun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

KİMSE, 'İSTİSMAR!' DEYİP DE SORUMLULUKTAN KAÇMASIN!

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu ise, Ankara'da bir polis emeklisinin intihar girişimi, yıllarca ülkesine hizmet eden çileli insanımızın, içinde bulunduğu ağır tablonun en acı bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, 'Kimse çıkıp da, bu hazin hadiseyi istismar ettiğimizi falan söyleyip sorumluluktan kaçmasın! Olayın siyasetle falan değil, insanca yaşama hakkıyla ilgisi var:Dahası; 86 milyonun kanayan yarasına merhem olmakla, sızlayan vicdanlara ses olmakla ilgisi var!' değerlendirmesinde bulundu.

KİMSE, 'İSTİSMAR!' DEYİP DE SORUMLULUKTAN KAÇMASIN!



????Ankara'da bir polis emeklisinin intihar girişimi, yıllarca ülkesine hizmet eden çileli insanımızın, içinde bulunduğu ağır tablonun en acı bir göstergesidir.



????Kimse çıkıp da, bu hazin hadiseyi istismar ettiğimizi falan: pic.twitter.com/r5ESfGEuWk — Selçuk Türkoğlu (@YS_Turkoglu) September 25, 2026

'İNSANCA YAŞAM BİR YURTTAŞLIK HAKKIDIR'

Öte yandan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Ankara'da emeklilerin seyyanen zam talebiyle gerçekleştirdiği eyleme ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, emeklilerin ekonomik durumuna dikkat çekilerek milyonlarca yurttaşın açlık, yoksulluk ve geçim kaygısıyla karşı karşıya bırakıldığı savunuldu.

TMMOB, ekonomik krizin yükünün emekçiler ve emeklilerin üzerine bırakıldığını ileri sürerek, yıllarca çalışarak ülkeye emek veren vatandaşların düşük gelir ve yoksullukla karşı karşıya kalmaması gerektiğini ifade etti.

'EMEKLİNİN YERDEKİ KANI YÖNETİCİLERİN ELİNDEDİR!'

Yaşanan olay sonrasında bir başka açıklamada Kamu-İş Konfederasyonu'ndan geldi. Yaşanan olaya dikkati çeken üyeler, 'Açıkça söylüyoruz: Emeklinin yerdeki kanı yöneticilerin elindedir! Emekliyi sokağa çıkamaz, temel ihtiyaçlarını karşılayamaz, torununa harçlık veremez hâle getiren politikaların sorumlusu hükümettir' dedi.