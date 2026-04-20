TBMM'nin açılışının 106. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği' yoğun katılımla başladı.

ANKARA (İGFA) - TBMM bahçesinde düzenlenen 'Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi Etkinliği', 23 Nisan kutlamaları kapsamında kapılarını açtı. Etkinliğin açılışına bakan yardımcıları, milletvekilleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, konuşmasında 23 Nisan'ın çocuklara armağan edilen en anlamlı bayramlardan biri olduğunu vurguladı. Gürsoy, dünyanın farklı bölgelerinde çocukların yaşadığı acılara dikkat çekerek, özellikle Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerindeki çocukların durumunun vicdanları yaraladığını ifade etti. Ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye dileklerini iletti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten ise konuşmasında, yaşanan acıların eğitim camiasını derinden etkilediğini belirterek, okulların güvenli ve şefkatli ortamlar olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ökten, çocukların milli bilinçle yetişmesinin önemine dikkat çekti.

TBMM Genel Sekreteri Hüseyin Kürşat Kırbıyık da 106 yıl önce Meclis'in açılmasıyla milletin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilan edildiğini belirterek, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

Bu yıl 'Havacılık ve Uzay' temasıyla düzenlenen etkinlikte, çeşitli spor branşlarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında başarılı olan öğrenciler de ödüllendirildi. Programa, Mehmet Emin Ekmen, Necdet Ünüvar, Orhan Aydın ve Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı da katıldı.

Etkinlik kapsamında Meclis bahçesinde özellikle havacılık ve uzay temalı stantlar kurulurken, çocuklar gün boyunca çeşitli etkinliklere katıldı. Organizasyonun 24 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.