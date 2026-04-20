İnsansız Hava Araçları (İHA) Küresel Lideri, MQ-9B'yi FIKI (Flight Into Known Icing ) için sertifikalandırıyor.

ACCESS Newswire / SAN DIEGO, KALİFORNİYA (İGFA) -General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI), MQ-9B Uzaktan Kumandalı Hava Aracını (RPA - Remotely Piloted Aircraft) Bilinen Buzlanma Koşullarında Uçuş (FIKI - Flight Into Known Icing) için sertifikalandırmayı amaçlayan bir dizi uçuş testi gerçekleştirdi.

Geçen yıl başlayan uçuş testlerinin planlanan tüm aşamaları; Nisan ayı başında, Kuzey Dakota'daki Grand Forks yakınlarında bulunan GA-ASI Uçuş Test ve Eğitim Merkezi'nde (FTTC - Flight Test & Training Center), şirkete ait bir MQ-9B kullanılarak başarıyla tamamlandı.

FIKI uçuşları; uçağa yapıştırılan simüle edilmiş buz şekilleriyle uçuş özelliklerini değerlendirmek için yapılan daha önceki başarılı uçuş testlerinin yanı sıra, uçağın başarılı Soğuk Hava Doğrulaması ve Arktik uçuşlarının üzerine inşa edilmiştir. FIKI sertifikasyonu, MQ-9B'nin sistemini askeri ve sivil destek görevleri için satın alan birçok ulus adına her türlü hava koşulunda gözetleme yetenekleri sağlama becerisini genişletecektir.

Testler, GA-ASI Dahili Araştırma ve Geliştirme fonları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

GA-ASI CEO'su David R. Alexander, 'Bu uçuş testlerine büyük bir titizlikle yaklaştık,' dedi. 'GA-ASI, geçen yıl MQ-9B (RAF Protector) için Askeri Tip Sertifikası alan ilk İHA (RPA) geliştiricisi oldu ve şimdi platformu FIKI için sertifikalandırma yolunda adımlar atıyoruz. Bunu kullanıcı kitlemiz için başarmak GA-ASI'nin kararlılığını gösteriyor.'

GA-ASI müşterileri, MQ-9B'nin çok sıcaktan çok soğuğa ve buzlu koşullara kadar tam bir çevresel koşul aralığında çalışmasını beklemektedir. Bu müşterilerden biri de 11 adet MQ-9B SkyGuardian® siparişi veren Kanada Hükümeti'dir. Kanada'nın ulusal askeri sertifikasyon makamı olan Kanada Teknik Uçuşa Elverişlilik ve Mühendislik Destek Direktörlüğü, uçuş testi döneminin belirli bölümlerinde sahada bulunmuştur ve MQ-9B'yi FIKI koşullarında çalışmak üzere sertifikalandırmak için uçuşlardan elde edilen verileri kullanacaktır.

MQ-9B SkyGuardian ve deniz varyantı SeaGuardian®; soğuk hava koşullarında çalışabilen, çok görevli ve çok alanlı İHA'lardır (RPA). MQ-9B uçakları Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, Belçika Savunma Bakanlığı ve Japonya Sahil Güvenlik Teşkilatı tarafından uçurulmaktadır. Kanada'ya ek olarak MQ-9B; Danimarka, Polonya, Almanya, Tayvan, Hindistan ve Özel Operasyonlar Komutanlığı'nı desteklemek üzere ABD Hava Kuvvetleri tarafından seçilmiştir. MQ-9B ayrıca Northern Edge, Integrated Battle Problem, RIMPAC ve Group Sail dahil olmak üzere çeşitli ABD Donanması tatbikatlarında yer almıştır.

