Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 'Resimle Anlat, Ahiliği Yaşat' konulu resim yarışması için başvurular başladı.

ANKARA (İGFA) - Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin katılabileceği yarışma, Türk milletinin köklü geleneklerinden biri olan Ahilik kültürünü genç kuşaklara tanıtmayı ve Ahi Evran Veli'nin öğretilerini sanatsal bir bakış açısıyla yorumlamayı amaçlıyor.

'Ahi Evran ve Ahilik' temasıyla düzenlenen yarışma; öğrencilerin dürüstlük, yardımlaşma, emeğe saygı ve toplumsal adalet gibi değerleri modern meslekler, teknoloji ve üretim süreçleriyle birleştirerek resim yoluyla ifade etmelerine olanak tanıyor.

Öğrenciler yarışmaya gönüllülük esasına göre ve ücretsiz katılabilecek. Her öğrenci yalnızca bir eserle yarışmaya başvurabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, çalışmalarını 5 Aralık 2025 tarihine kadar okullarında oluşturulacak yürütme kurullarına teslim edecek.

İl düzeyinde yapılan değerlendirmelerin ardından seçilen eserler, Millî Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinden oluşan 'Bakanlık Değerlendirme Kurulu' tarafından incelenecek. Ülke genelinde dereceye giren öğrenciler, 25 Aralık 2025'te Ankara'da düzenlenecek törende ödüllerini alacak. Yarışmada başarılı bulunan öğrencilere çeşitli ödüller ve teşekkür belgeleri verilecek.