Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bakan Bak, öğrencilere 9 Kasım'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, GSB burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Bak paylaşımında, 'Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun. 9 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın' ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, burs ve öğrenim kredisi sonuçlarına turkiye.gov.tr adresinden e-devlet üzerinden ulaşabiliyor.