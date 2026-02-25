'İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinlikleri kapsamında, 'Korkma! Gençliğin Ruhu Burada!' temasıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren eserler belli oldu.

ANKARA (İGFA) - Adını Mehmet Akif Ersoy'dan alan ilkokul ve ortaokullar arası resim yarışması, 6. sınıflar arasında İstiklal Marşı'nın 6. kıtasına yönelik resim yarışması, 5. sınıflar arasında İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması, 7. sınıflar arasında kompozisyon yazma yarışması ve 8. sınıflar arasında mektup yazma yarışması olmak üzere farklı alanlarda gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eser değerlendirme komisyonlarının titiz çalışmaları sonucunda, Türkiye genelinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen yarışmalarda dereceye girenler belirlendi.

Ödüllerin 12 Mart 2026 tarihinde MEB Şûra Salonu'nda düzenlenecek programla takdim edileceği bildirildi.

Sonuçlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.