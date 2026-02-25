Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yetenek Kaşifi Projesi'nin tanıtım programına katıldı. Proje ile çocukların bilişsel ve sportif yetenekleri analiz edilerek doğru alanlarda eğitim almaları hedefleniyor.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te Çağın- Onur Kardeşler Anaokulu'nda düzenlenen tanıtım programına katılan Fatma Şahin, Yetenek Kaşifi Projesi hakkında bilgiler verdi.

Program kapsamında, Gaziantep Kent Konseyi ve Şehir Tiyatrosu iş birliğinde hazırlanan deprem konulu 'Yer Bir Şey Söylüyor' adlı çocuk tiyatrosu sahnelendi. Başkan Şahin, çocukların Ramazan ayının manevi ruhuna uygun müzik dinletisini izledi ve hamur açma etkinliğine eşlik etti. Programda, çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilerek eğitim ve gelişim süreçlerinin buna göre planlanmasının önemi vurgulandı. Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey, projenin amacının çocukları daha bilinçli yetiştirmek olduğunu belirtti.

Başkan Şahin, çocukların yeteneğini keşfetmenin gelecekteki başarıları için kritik olduğunu vurgulayarak, 'Bu kentin çocukları için, bu kentin geleceği için gerçekten önemli düşünceleri var. Her birimizin bir yeteneği var ve bunu küçük yaşta keşfetmek mutluluğu ve başarıyı getirir' dedi.

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tacim Durmuş ve hayırsever Düşün ailesi temsilcisi Derya Düşün de projeye verdikleri destekten ötürü teşekkürlerini iletti. Durmuş, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanların çocuklar ve gençler için büyük katkı sağladığını söyledi. Derya Düşün ise, aile olarak çocukların eğitimi ve vatana hayırlı bireyler yetiştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.