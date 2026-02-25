Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), başvuruları alınarak eğitimlere başlanan bahar döneminde meslek edindirme, spor, yüzme, çocuklara yönelik hizmetler ve destekleyici eğitim modellerini kapsayan geniş bir eğitim yelpazesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Meslek edindirme, spor, yüzme ve KUZEM destek programlarıyla KOMEK'te bu dönem 84 merkezde 61 binden fazla kursiyer eğitim alıyor. KOMEK'te akşam dersleri için kayıt süreci 3 Mart itibarıyla başlayacak.

Bu kapsamda KOMEK'te bu dönem Konya genelindeki 84 merkezde 61 bin 333 kursiyer, bu geniş eğitim yelpazesindeki faaliyetlerden faydalanıyor.

MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMLERİ ÖN PLANDA

Bahar dönemi katılımcı sayısının önemli bir bölümünü meslek edindirme eğitimlerine katılan kursiyerler oluşturuyor. Bu dönem 30 bin 429 kursiyer meslek edindirme kurslarında eğitim alıyor.

Bireylerin fiziksel gelişimini ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyen spor branşlarında ise 14 bin 695 kursiyer aktif olarak yer alıyor.

Ayrıca yüzme ve reformer alanında da 10 bin 860 kursiyer sağlıklı yaşam yolculuğuna ilk adımını atıyor.

KUZEM İLE DESTEKLENEN ESNEK EĞİTİM MODELİ

Örgün eğitimlerin yanı sıra uzaktan ve destekleyici eğitim modeliyle yürütülen KUZEM programları da bu dönem aktif şekilde devam ediyor.

KUZEM kapsamında eğitimlerine başlayan 5 bin 349 kursiyerin, bu model sayesinde mesleki gelişim süreçleri esnek ve sürdürülebilir bir yapıyla destekleniyor.

HER YAŞA VE HER İLGİ ALANINA UYGUN EĞİTİMLER

Konya merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren KOMEK ve ASEM kurs merkezlerinde; meslek edindirme eğitimlerinin yanı sıra kişisel gelişim, sanat, spor, dil ve teknoloji alanlarında her yaş ve ilgi grubuna hitap eden yüzlerce branşta eğitimler sürdürülüyor. Bu çeşitlilik, KOMEK'in kapsayıcı eğitim anlayışını sahaya güçlü biçimde yansıtıyor.

ANNELER VE ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ EĞİTİM ORTAMLARI SAĞLANIYOR

KOMEK merkezlerinde yer alan çocuk oyun salonları, özellikle annelerin eğitimlere kesintisiz katılımını destekleyen önemli bir hizmet alanı sunuyor. Uzman eğitmenler eşliğinde eğitim alan 3-6 yaş grubu çocuklar, güvenli, eğlenceli ve öğretici bir ortamda vakit geçirirken anneler de gönül rahatlığıyla derslerine devam edebiliyor.

SERTİFİKALI EĞİTİMLER VE AKŞAM DERSLERİ KAYITLARI BAŞLIYOR

Kursiyerler, dönem sonunda Millî Eğitim Bakanlığı ve Halk Eğitim Merkezi onaylı sertifikalarını, ayrıca e-Devlet üzerinden erişilebilen katılım belgelerini alabilecek.

Öte yandan KOMEK'te akşam dersleri için kayıt süreci 3 Mart itibarıyla başlayacak.

KURSİYERLER KURSLARDAN ÇOK MEMNUN

Kursiyerler, verilen eğitimlerden çok memnun olduklarını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti. Türkçe öğrenmek için KOMEK'e kayıt olan yabancı kursiyerler de burada yeni arkadaşlıklar edindiklerini, eğitimlerin çok faydalı olduğunu dile getirdi.