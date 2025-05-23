Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kim Var?" sanat etkinliği projesi kapsamında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay ve Konya illerinde gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler sahneyle buluştu.ANKARA (İGFA) - MEB'in "Kim Var?" sanat etkinliği, gençlerin sahne sanatları alanında deneyim kazanmalarını, sanatı bir yaşam biçimi olarak benimsemelerini ve kültürel mirasa katkı sunan bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

18-22 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay ve Konya'da gerçekleştirilen etkinliklerde öğrenciler, tiyatro gösterileri ve müzik performanslarıyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan estetik duyarlılık, kültürel birikim ve değer temelli eğitim anlayışını destekleyen "Kim Var?" sanat etkinliği projesi, güzel sanatlar liselerinde eğitim gören öğrencilerin sanatsal becerilerini geliştirmekle kalmadı, aynı zamanda estetik anlayışlarını pekiştirerek sahne deneyimi kazanma fırsatı da sağladı.



Sanat etkinliklerinin güçlü eğitsel niteliğinden hareketle şekillenen proje kapsamında, öğrenciler yalnızca teknik becerilerini değil, aynı zamanda estetik duyarlılıkla yoğrulmuş bir sanat anlayışı geliştirme fırsatı buldu.

Türkiye genelinde müzik, resim ve özellikle tiyatro alanında yetkinleşen öğrenciler, sergiledikleri performanslarla büyük beğeni topladı. Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları da bu anlamlı etkinlikte öğrencilerle birlikte sahne aldı ve onlara ilham verdi.