Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin YKS ve LGS'de Türkiye derecesi elde eden öğrenciler için düzenlediği Bosna Hersek gezisine katılan gençler, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

GAZİANTEP (İGFA) - 'Eğitim Şehri Gaziantep' hedefi doğrultusunda başarılı öğrencileri çeşitli etkinliklerle ödüllendiren Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 17 öğrenciyi Bosna Hersek programının ardından Meclis Toplantı Salonu'nda ağırladı.

ÖĞRENCİLER DENEYİMLERİNİ ANLATTI

Buluşmada öğrenciler, gezi sırasında edindikleri izlenimleri ve yaşadıkları deneyimleri Başkan Şahin ve belediye ekibiyle paylaştı. Fatma Şahin de öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek bir süre sohbet etti.

Program kapsamında öğrenciler, Bosna Hersek'in tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret ederken Osmanlı mirası eserleri de yakından görme fırsatı buldu. Ayrıca Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü de ziyaret edildi.

FATMA ŞAHİN: 'GENÇLER GELECEĞİMİZE İRFAN ORDUSU'

Toplantıda konuşan Başkan Fatma Şahin, gençleri ülkenin geleceği olarak tanımlayarak, 'Buradaki gençler bizim geçmişten aldığımız ilham, bugünümüzün şahidi, geleceğimize irfan ordusu' ifadelerini kullandı.

Aliya İzzetbegoviç'in 'Unutmamak, unutturmamak' sözünü hatırlatan Şahin, gençlere tarihi ve kültürel değerleri koruma çağrısında bulundu. Başkan Şahin, konuşmasında gençlerin ileride önemli görevler üstleneceğini belirterek, bu tür programların yeni arkadaşlıklar, dostluklar ve kardeşlikler kurmalarına da katkı sağladığını söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, geziyle ilgili olarak gençlerin başarılarının kendileri için gurur kaynağı olduğunu ifade ederken, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Çağrı Doğan da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal ise GASMEK'in eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunduğunu vurguladı.