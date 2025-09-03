2025-2026 eğitim-öğretim yılı süresince ülkenin her bölgesinde kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması hedefiyle, "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri hayata geçiriliyor.ANKARA (İGFA) - 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yurdun dört bir yanında yürütülecek kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına rehberlik etmek için "Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi" hazırlandı.

Sürece tüm Bakanlık birimlerinin katılımını sağlamak, etkinliklerin sağlıklı ve koordineli şekilde yürütülmesi için birimlere resmî yazı gönderildi. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazı kapsamında, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ve okul yönetimlerinin tematik takvim doğrultusunda etkinlikleri uygulaması, yereldeki paydaşlarla iş birliği içinde süreci yürütmeleri sağlanacak.

Bu çerçevede, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin "köklerden geleceğe" şiarıyla öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri esas alınarak "Yeşil Vatan'ı korumak, vatanı korumaktır!" anlayışının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim kurumlarında hayata geçirilecek tüm etkinliklere yansıtılması amaçlanıyor.

Bakan Tekin, "Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi"ne özel kaleme aldığı yazısında kuraklık, aşırı hava olayları ve orman yangınları gibi ciddi çevresel sorunlara karşı bugünden adım atılması gerektiğini vurgulayarak, "Okullarımızın açıldığı ilk gün film gösterimi ve fidan hediyeleriyle başlayacak olan bu yolculuk, yıl boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmalarıyla devam edecektir. Her fidan, her proje ve her öğrenci katkısı, 'Yeşil Vatan' idealimizin önemli bir parçası olacaktır." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, bu kapsamda, temalara uygun kurum ve kuruluşlarla iş birliği de planlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü" doğrultusunda eylül ayında okulların açıldığı ilk gün tüm okullarda "Her Çocuk Bir Fidan" temalı kısa film gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine yetiştirmeleri için fidan dağıtılacak. İklim koşullarına uygun illerde köklü fidan dikimleri yapılacak, uygun olmayan illerde ise dikimler, "11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü"nde gerçekleştirilecek.

Ayrıca MEB AKUB ekiplerine de orman yangınına müdahale teçhizat desteği ve eğitim planlamaları yapılacak.

Çalışmalar illerde komisyonlar marifetiyle çok kapsamlı şekilde yürütülecek.