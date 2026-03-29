Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarının desteklenmesi amacıyla öğretmen ve ailelere rehberlik edecek kapsamlı bir sağlıklı beslenme kılavuzu ve etkinlik kitabı hazırlandı.

ANKARA (İGFA) - Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimlerinin, günlük yaşam becerilerinin ve eğitim süreçlerinin bütün yönleriyle desteklenerek güçlenmesi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre bu çalışmalar kapsamında, özel eğitim öğrencilerinin sağlıklı beslenme süreçlerinin desteklenmesi ve bu sürece öğretmenler ile ailelerin aktif katılımının sağlanması hedefiyle Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 'Özel Eğitim Öğrencileri İçin Sağlıklı Beslenme Süreci Öğretmen ve Ailelere Yönelik Kılavuz' hazırlandı.

Yayımlanan kılavuzda bedensel yetersizlik, görme yetersizliği, işitme yetersizliği, otizm spektrum bozukluğu, down sendromu, zihinsel yetersizlik, süreğen hastalık, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karşıt gelme bozukluğu bulunan öğrencilerin beslenme süreçlerine ilişkin bilgilere, dikkat edilmesi gereken hususlara ve uygulama önerilerine yer verildi. Kılavuz kapsamında iyi uygulama örnekleri de yer aldı.

Ayrıca, kılavuz öğrencilerin günlük yaşam becerilerini desteklemeye yönelik hazırlanan 'Sağlıklı Beslenme Etkinlikleri Kitabı' ile zenginleştirildi. Etkinlik kitabıyla beslenme konusu yalnızca sağlık boyutuyla değil, eğitim sürecinin bir parçası olarak ele alındı. Böylece, öğretmenler ve aileler için yol gösterici bir kaynak oluşturuldu. Hazırlanan kılavuz kitabı ve sağlıklı beslenme etkinlikleri, Özel Eğitim Materyal Platformu üzerinden öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu.



